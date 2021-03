La Tezenis soffre solo nel finale, ma supera anche Bergamo per 84-78

Ieri, 14 marzo, sono diventate quattro le vittorie consecutive della Tezenis Verona. Ai punti conquistati contro Udine, Capo d'Orlando e Tortona, i gialloblù hanno aggiunto i due colti all'Agsm Forum contro la Withu Bergamo.

Dura circa quattro minuti la fase di studio iniziale delle due squadre. Dal 9-9, il ritmo di gioco della Tezenis si alza e in altri quattro minuti i locali costruiscono un vantaggio a due cifre (23-13), mantenuto anche dopo la prima sirena che interrompe il gioco sul 25-14.

Nel secondo quarto, la Tezenis mantiene buone percentuali al tiro e non perde il controllo del match, anche quando Bergamo si avvicina sul 41-35. Gli ultimi minuti della seconda frazione vedono infatti i gialloblù serrare la difesa ed arrivare a metà partita in vantaggio di 13 punti (48-35).

Terzo quarto di altissima intensità difensiva per Verona e Bergamo. Le due squadre si equivalgono e questo permette alla Tezenis di conservare la sua rendita di 13 punti. Dopo dieci minuti il punteggio cambia, ma non il distacco: è 66-53.

Nell'ultimo quarto, la Tezenis resta solida e dopo cinque minuti il suo vantaggio è anche aumentato 74-59. I gialloblù si rilassano, mentre la Withu spende le sue ultime energie per riaprire il match, arrivando a -8 a un minuto dalla fine. Masciardi da tre punti firma il -5 di Bergamo (79-74). Per non far correre il cronometro, gli ospiti mandano i gialloblù in lunetta con una serie di falli. Jones, Caroti e Severini non li sbagliano e mantenendo sempre due possessi di vantaggio Verona si aggiudica l'incontro.

Tezenis Verona – Withu Bergamo 84-78

Tezenis Verona: Francesco Candussi 24 (10/11, 1/1), Lorenzo Caroti 14 (2/2, 2/2), Bobby Ray Jones 12 (2/2, 1/4), Giovanni Tomassini 9 (2/3, 1/3), Guido Rosselli 9 (2/2, 1/2), Giovanni Severini 7 (1/3, 1/3), Giovanni Pini 4 (1/3, 0/0), Phil Greene IV 3 (0/1, 1/3), Giga Janelidze 2 (1/3, 0/1), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0), Andrea Colussa 0 (0/0, 0/0).

Withu Bergamo: Tony Easley 18 (7/9, 0/1), Rei Pullazi 18 (3/4, 2/6), Andre Jones 14 (2/5, 3/7), Mattia Da campo 8 (4/5, 0/3), Ruben Zugno 7 (3/4, 0/1), Simone Vecerina 7 (2/7, 1/3), Stefano Masciadri 6 (1/1, 1/3), Ferdi Bedini 0 (0/1, 0/0), Magaye Seck 0 (0/0, 0/0), Matteo Parravicini 0 (0/0, 0/0).