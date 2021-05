Tezenis, playoff partiti con una super vittoria contro Milano. Oggi Gara 2

Contro l'Urania, i gialloblù si sono imposti per 92-63, ma non è ancora finita. Servono altri due successi per accedere alle semifinali

Alle 18 di questo pomeriggio, 24 maggio, la Tezenis Verona sarà impegnata in Gara 2 del quarto di finale playoff contro l'Urania Milano. I gialloblù affronteranno di nuovo i meneghini all'Agsm Forum dopo averli superati in Gara 1 per 92-63. Gara 3 si terrà a Milano, come anche l'eventuale Gara 4. Nel caso in cui le due squadre vincessero due gare a testa, per lo spareggio si tornerà a Verona.

Gara 1 è stata in bilico per circa 8 minuti. Negli ultimi due giri di lancetta del primo quarto, la Tezenis ha messo a segno uno strappo che le ha permesso di passare dal 13-13 al 20-13, con cui si è concluso il primo parziale.

Dal secondo quarto in poi, non c'è più stata partita. Il vantaggio di Verona è andato in doppia cifra sul 29-18 e da quel momento Milano non ha avuto più modo di riprendere i gialloblù, finendo sotto di 20 punti (50-30) a metà gara.

Nel terzo parziale, la Tezenis ha amministrato con pazienza, aspettando gli ultimi minuti per piazzare un break che l'ha portata sul +33 (81-48). E l'ultimo quarto è stato una pura formalità. Verona ha toccato il massimo vantaggio sul +36 (88-52), navigando a velocità da crociera negli ultimi cinque minuti dell'incontro.

Tezenis Verona - Urania Milano 92-63

Tezenis Verona: Phil Greene IV 24 (3/4, 5/6), Francesco Candussi 13 (4/5, 1/2), Brian Sacchetti 10 (2/2, 2/5), Giovanni Pini 10 (4/7, 0/0), Bobby Ray Jones 8 (3/3, 0/3), Lorenzo Caroti 8 (0/1, 2/5), Guido Rosselli 7 (2/2, 1/2), Giovanni Tomassini 7 (2/2, 1/1), Giovanni Severini 3 (0/1, 1/5), Davide Guglielmi 2 (1/1, 0/0), Andrea Colussa 0 (0/0, 0/1).

Urania Milano: Giorgio Piunti 19 (5/6, 1/3), Wayne Langston 11 (4/7, 1/1), Nik Raivio 9 (3/9, 1/1), Matteo Montano 9 (2/8, 1/3), Stefano Bossi 8 (0/3, 2/5), Tommaso Raspino 3 (1/1, 0/0), Andrea Benevelli 2 (0/0, 0/2), Matteo Franco 2 (1/1, 0/0), Daniele Pesenato 0 (0/0, 0/0), Matteo Cavallero 0 (0/0, 0/0), Matteo Chiapparini 0 (0/1, 0/0), Vittorio Lazzari 0 (0/0, 0/0).