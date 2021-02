Ritorno alla vittoria per la Tezenis Verona, Piacenza superata 83-65

Ieri, 21 febbraio, la Tezenis Verona ha messo fine al suo digiuno di vittorie all'Agsm Forum. I gialloblù hanno avuto la meglio sull'Assigeco Piacenza per 83-65, rimettendosi in marcia nella difficile risalita di classifica.

Il match è stato in equilibrio per 7 minuti. Dal 15-15, la Tezenis ha messo a segno il primo break, interrotto dalla sirena sul 26-19. Nel secondo quarto, Verona è stata implacabile soprattutto in difesa. In dieci minuti ha concesso solo 5 punti agli avversari, segnandone 20. A metà gara, il tabellona mostrava questo punteggio: 46-24. Per Piacenza, l'incontro sembrava già finito, ma i 10 punti recuperati in sei minuti (54-42) hanno dato l'impressione di una contesa ancora aperta. L'Assigeco è arrivata anche a -9 (56-47), ma una tripla di Tomassini ha riportato il distacco tra le due squadre in doppia cifra e a dieci minuti dalla fine il punteggio era 61-49. Nell'ultimo quarto, gli ospiti hanno alzato il ritmo al massimo delle loro possibilità, senza però scalfire la solidità di una Tezenis che a quattro minuti dalla fine vantava ancora un vantaggio di 15 punti (75-60). Alla fine i gialloblù hanno vinto di 18, siglando una delle prestazioni più belle della stagione e la prima vittoria di coach Ramagli, dopo il suo ritorno sulla panchina della Scaligera.

Tezenis Verona - Ucc Assigeco Piacenza 83-65

Tezenis Verona: Giovanni Tomassini 19 (3/7, 4/6), Bobby Ray Jones 15 (5/9, 1/2), Francesco Candussi 14 (6/10, 0/2), Guido Rosselli 11 (2/4, 1/3), Giovanni Pini 8 (3/3, 0/0), Giovanni Severini 7 (2/2, 1/5), Phil Greene IV 6 (3/8, 0/4), Davide Guglielmi 3 (0/0, 1/1), Andrea Colussa 0 (0/0, 0/0), Giorgio Calvi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0).

Ucc Assigeco Piacenza: Markis Mcduffie 19 (1/2, 3/4), Tommaso Guariglia 11 (2/5, 1/1), Tobin Carberry 10 (5/7, 0/2), Luca Cesana 8 (1/1, 2/4), Federico Massone 7 (1/2, 1/2), Lorenzo Molinaro 4 (1/5, 0/2), Nemanja Gajic 3 (0/0, 0/1), Matteo Formenti 2 (1/2, 0/2), Giovanni Poggi 1 (0/2, 0/1), Alessandro Voltolini 0 (0/0, 0/0), Nicola Perotti 0 (0/0, 0/0), Stipe Jelic 0 (0/0, 0/0).