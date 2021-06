La Tezenis ha dato tutto ma non è bastato. Torino ha vinto anche Gara 3

La stagione dei gialloblù è terminata nelle semifinali dei playoff. La Reale Mutua ha vinto tre partite su tre, due in casa e l'ultima all'Agsm Forum, eliminando i veronesi dalla corsa per la promozione in A1

«Per la terza volta abbiamo giocato una partita dando davvero tutto», ha detto l'allenatore della Tezenis Verona Alessandro Ramagli. Ma quel tutto non è bastato in Gara 1, né in Gara 2 e neanche in Gara 3. E così la stagione dei gialloblù è terminata nelle semifinali dei playoff. La Reale Mutua Torino ha vinto tre partite su tre, due in casa e l'ultima all'Agsm Forum, eliminando i veronesi dalla corsa per la promozione in A1.

Nonostante il risultato finale, è stata ottima la prestazione della Tezenis anche in Gara 3. Dentro le mura amiche, gli scaligeri hanno avuto un inizio brillante (10-2) ed hanno sprangato l'ingresso del proprio canestro per 6 dei primi 10 minuti. Il primo quarto si è chiuso sul 12-8 e nel secondo la Tezenis è riuscita a mantenere il vantaggio di 4 punti, andando però per la prima volta sotto sul 14-15 e toccando il massimo vantaggio nel parziale sul 22-15. La seconda metà della partita è ripresa dal 33-29 ed è stato un altro bello spettacolo gialloblù. La Tezenis ha raggiunto per la prima volta la doppia cifra di vantaggio sul 48-37 ed ha tenuto a bada gli avversari fino alla sirena. La fine del terzo quarto sul 50-43 è stata l'ultima bella cartolina di questa stagione della Tezenis. Gli ultimi 10 minuti di gara sono stati terribili in attacco, con soli 6 punti segnati. Non che Torino sia stata in grado di fare tanto di meglio. Il pareggio è arrivato a tre minuti dalla fine sul 55-55 e da quel momento Verona ha segnato un solo punto, mentre la Reale Mutua si è messa in tasca l'incontro, concludendolo sul 56-61.

Tezenis Verona - Reale Mutua Torino 56-61

Tezenis Verona: Giovanni Tomassini 17 (0/4, 5/8), Phil Greene IV 9 (3/4, 1/7), Bobby Ray Jones 9 (3/5, 0/3), Guido Rosselli 8 (1/1, 2/4), Francesco Candussi 6 (3/8, 0/2), Giovanni Severini 2 (1/1, 0/0), Giovanni Pini 2 (1/3, 0/0), Lorenzo Caroti 2 (0/3, 0/1), Brian Sacchetti 1 (0/0, 0/2), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0), Andrea Colussa 0 (0/0, 0/0).

Reale Mutua Torino: Ousmane Diop 9 (2/5, 0/1), Jason Clark 9 (1/4, 1/2), Luca Campani 9 (1/3, 1/2), Lorenzo Penna 8 (1/3, 2/5), Alessandro Cappelletti 7 (2/3, 1/4), Kruize Pinkins 6 (2/2, 0/1), Mirza Alibegovic 5 (1/1, 1/6), Franko Bushati 5 (2/2, 0/3), Daniele Toscano 3 (0/1, 1/3), Giordano Pagani 0 (0/0, 0/0), Alessandro Origlia 0 (0/0, 0/0).