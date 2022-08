Roster completo, Tezenis in preparazione dal 18 agosto. Poi ritiro a Madonna di Campiglio

Dopo aver completato il roster, la Tezenis Scaligera Basket Verona ha fissato la prima data della nuova stagione, quella del raduno, per prepararsi all'altra importante data, quella di domenica 2 ottobre, quando i gialloblù torneranno a giocare nel più importante campionato di pallacanestro in Italia.

Il primo fischio di coach Alessandro Ramagli potrà essere sentito sia dai giocatori che dai tifosi all'Agsm-Aim Forum di Verona. Giovedì 18 agosto, a partire dalle 17, la Tezenis comincerà nel palazzetto di casa la preparazione al campionato di Seria A1. Allenamento a porte aperte con sedute atletiche e test fisici.

Il gruppo si sposterà poi nella sede del ritiro estivo che anche quest'anno sarà Madonna di Campiglio. Squadra e staff raggiungerà la Val Rendena nel pomeriggio di lunedì 22 agosto e dal giorno successivo inizieranno gli allenamenti al Palazzetto dello Sport di Carisolo. Il ritiro si chiuderà con un'amichevole in programma domenica 28 agosto alle 18 contro la Dolomiti Energia Trentino. Poi la Scaligera tornerà a casa.

Il lavoro in palestra continuerà poi per tutto il mese di settembre e da ottobre cominceranno le sfide importanti. Il campionato della Tezenis parte nel primo fine settimana di ottobre con il debutto interno contro Brindisi. La prima trasferta sarà la settimana successiva a Sassari e poi si ritorna a Verona per il match contro i vicecampioni d'Italia della Virtus Bologna. I campioni dell'Olimpia Milano saranno invece affrontati domenica 30 ottobre in trasferata ed il 16 aprile in casa.

Due le giornate che si giocheranno di lunedì per le festività natalizie, il 26 dicembre e il 2 gennaio. E dopo l'EuroBasket in programma da giovedì 1 a domenica 18 settembre, sono stati programmati due stop del campionato per la nazionale italiana, uno a novembre e l'altro a febbraio. A febbraio, inoltre, la stagione regolare si fermerà anche per le finali di Coppa Italia. Alla fine della stagione regolare, si disputeranno i playoff con lo stesso format della passata stagione.

Infine, con gli ultimi innesti, il gruppo è stato completato. Sei i giocatori che si sono guadagnati la promozione e che rimangono nella Tezenis anche quest'anno: Guido Rosselli, Francesco Candussi, Liam Udom, Davide Casarin, Xavier Johnson e Karvel Anderson. Sei i nuovi arrivati: Matteo Imbrò, Alessandro Cappelletti, Wayne Selden Jr, Alessandro Ferrari, Aric Holman e Taylor Smith.