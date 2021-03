Regalo in anticipo al presidente Pedrollo, la Tezenis batte la capolista

Il compleanno del presidente della Scaligera Basket Verona Gianluigi Pedrollo è oggi, 8 marzo, ma il regalo della squadra è arrivato con un giorno di anticipo. Ieri infatti la Tezenis ha battuto la capolista Bertram Tortona all'Agsm Forum per 68-62.

Passano due minuti dalla palla a due ed è subito 0-7 per gli ospiti. La Tezenis comincia a rincorrere gli avversari, ma al massimo riuscirà a ridurre il suo svantaggio ad un possesso sul 6-9 e sull'8-11. Il controllo del match è però in mano alla Bertram che chiude il primo quarto sul 13-19.

Nel secondo parziale altra partenza fulminante di Tortona che si porta sul 13-25. Per Verona è il momento più difficile, perché gli avversari mantengono quasi sempre la doppia cifra di vantaggio. Negli ultimi minuti, però, la Tezenis lavora bene su i due lati del campo e va al riposo sul 34-40.

Nel terzo quarto, Verona e Tortona ritrovano l'equilibrio ed il break iniziale di 9 punti permette alla Tezenis di passare per la prima volta in vantaggio (43-40). Dopo tre minuti persi nel vuoto, la Bertram si riprende ma non ha più niente da gestire. Si gioca punto a punto fino alla penultima sirena, con gli ospiti in leggero vantaggio (50-54).

L'ultimo parziale è quello decisivo. Per cinque minuti si resta in equilibrio, ma dal 59-58 arriva l'affondo gialloblù che vale la vittoria, sette punti consecutivi che consentono ai veronesi di amministrare 8 punti di vantaggio (66-58) in circa un minuto. Il match è ormai chiuso e le ultime azioni contano solo a fini statistici. La Tezenis vince ancora ed è la terza vittoria di fila.

Tezenis Verona - Bertram Tortona 68-62

Tezenis Verona: Bobby Ray Jones 18 (3/5, 3/4), Phil Greene IV 15 (2/4, 2/8), Francesco Candussi 9 (3/6, 0/0), Giovanni Severini 7 (2/3, 1/5), Giovanni Tomassini 7 (0/0, 2/4), Guido Rosselli 6 (3/4, 0/1), Giga Janelidze 4 (2/2, 0/0), Giovanni Pini 2 (1/3, 0/0), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0), Andrea Colussa 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Caroti 0 (0/0, 0/0).

Bertram Tortona: Jalen Cannon 15 (4/11, 0/1), Jamarr Sanders 11 (3/7, 1/5), Luca Severini 11 (1/2, 3/5), Bruno Mascolo 9 (2/7, 1/1), Lorenzo Ambrosin 9 (0/0, 3/5), Riccardo Tavernelli 4 (1/1, 0/1), Lorenzo D'Ercole 3 (0/1, 1/2), Giulio Gazzotti 0 (0/0, 0/3), Matteo Graziani 0 (0/0, 0/0), Samuel Sackey 0 (0/0, 0/0), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/0), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0).