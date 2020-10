Tezenis Verona, in Supercoppa la partenza è ottima. Battuta Orzinuovi

Ieri, 10 ottobre, è iniziata con una vittoria l'avventura della Tezenis Verona nella Supercoppa Centenario 2020 del campionato di Serie A2 di basket. All'Agsm Forum, i gialloblù hanno superato l'Agribertocchi Orzinuovi per 95-77. Nelle prossime due settimane, i veronesi affronteranno prima Udine e poi Mantova per guadagnarsi l'accesso alle Final Eight che si terranno dal 6 all'8 novembre.

LA CRONACA

Nel primo quarto, la Tezenis parte meglio (8-3), ma poi è costretta a rincorrere dopo la parità raggiunta sul 10-10. Orzinuovi raggiunge il massimo vantaggio sul 14-25, ma lentamente viene recuperata ed il parziale si chiude sul 23-27.

Nel secondo quarto è Rosselli ha mettere a segno il canestro del pareggio sul 31-31 ed il match si mantiene in equilibrio fino alla sirena dell'intervallo lungo. Alla fine dei primi due quarti è 43-43.

Il terzo quarto non comincia bene per gli ospiti, costretti a rinunciare temporaneamente a Spanghero per un brutto colpo ricevuto in campo. La Tezenis comincia a prendere il controllo, fermando l'attacco avversario e trovando canestri importanti con Tomassini e Severini. Verona, per la prima volta nel match, costruisce un vantaggio in doppia cifra e chiude il parziale sul 71-55.

Nell'ultimo quarto, ai locali non resta che amministrare, toccando anche il massimo vantaggio sul +20 (85-65) quando il cronometro mostra 3 minuti alla fine della gara. Minuti in cui c'è spazio per tutti i giocatori gialloblù, chiamati da coach Andrea Diana a partecipare a questo esordio in Supercoppa.

IL TABELLINO

Tezenis Verona - Agribertocchi Orzinuovi 95-77

Tezenis Verona: Lorenzo Caroti 15 (2/2, 2/7), Giovanni Tomassini 14 (6/8, 0/4), Giovanni Severini 13 (2/5, 3/6), Giovanni Pini 13 (6/8, 0/1), Francesco Candussi 10 (5/8, 0/0), Bobby Ray Jones 9 (2/5, 1/2), Guido Rosselli 8 (4/5, 0/1), Andrea Colussa 6 (2/2, 0/0), Leonardo Beghini 4 (1/1, 0/0), Davide Guglielmi 3 (1/2, 0/2), Giorgio Calvi 0 (0/0, 0/0), Marco Ceron 0 (0/0, 0/0).

Agribertocchi Orzinuovi: Damian Hollis 14 (3/6, 2/4), Giacomo Zilli 13 (6/10, 0/0), Matteo Martini 10 (4/8, 0/1), Martino Mastellari 10 (2/2, 2/4), Anthony Miles 10 (3/10, 0/2), Marco Spanghero 6 (1/3, 1/6), Francesco Guerra 6 (1/2, 1/1), Lorenzo Galmarini 4 (1/1, 0/1), Marco Rupil 4 (2/4, 0/1), Kurt Cassar 0 (0/0, 0/0).