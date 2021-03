La Tezenis Verona cala il settebello. Contro Orzinuovi è vittoria all'overtime

Ieri, 24 marzo, la Tezenis Verona ha recuperato il secondo turno di campionato, ospitando all'Agsm Forum l'Agribertocchi Orzinuovi. Ci è voluto un tempo supplementare, ma alla fine i gialloblù sono riusciti a vincere, allungando a sette la striscia di successi consecutivi in campionato. I ragazzi di coach Alessandro Ramagli possono così godersi al meglio i giorni di riposo concessi prima della ripresa degli allenamenti, in vista dell'ultima fatica della stagione regolare: la gara casalinga del 17 aprile contro la Reale Mutua Torino.

Nella gara contro Orzinuovi, la Tezenis brucia gli avversari allo start (7-0), ma si fa presto recuperare. I gialloblù riprendono un buon margine sull'11-5 e gli ospiti rispondono dimezzando lo svantaggio e mantenendo piccolo il divario dai padroni di casa. Verona resta sempre avanti fino alla sirena che interrompe il gioco sul 20-17.

Il gioco riprende e la Tezenis si fa nuovamente intraprendente (29-21). L'Agribertocchi resiste e ai primi segni di stanchezza tra i gialloblù passa al contrattacco passando per la prima volta in vantaggio sul 31-32 e trovando un primo massimo vantaggio sul 35-40. Il match è ancora in equilibrio, ma ora è Verona che deve rincorrere gli avversari. Una rincorsa interrotta dalla seconda sirena sul 41-42.

Nel terzo quarto si torna in parità sul 45-45. L'inerzia dell'incontro sembra favorire Orzinuovi che ritorna ad avere cinque punti di vantaggio (51-56). Alla Tezenis basta però un minuto per ristabilire la parità con cui si chiude il parziale (56-56).

Nell'ultimo quarto, Verona si aggrappa agli avversari per bloccare la loro brusca accelerata iniziale (56-62). La Tezenis piazza il break del sorpasso (63-62), ma non è risolutivo. Le due formazioni vanno avanti a braccetto fino al minuto finale. Sul 69-69, Verona è graziata dagli errori alla lunetta di Galmarini e Spanghero e con Greene segna il canestro del 71-71. È overtime.

Nei cinque minuti supplementari, Verona concede solo cinque punti agli avversari (una tripla di Hollis e due tiri liberi di Miles) ed in attacco mette nel canestro anche i palloni più pesanti, quelli che alla fine hanno inciso di più sul risultato finale.

Tezenis Verona - Agribertocchi Orzinuovi 85-76

Tezenis Verona: Francesco Candussi 23 (8/16, 1/1), Phil Greene IV 18 (4/6, 2/8), Giovanni Tomassini 15 (4/7, 1/3), Bobby Ray Jones 14 (4/9, 0/4), Guido Rosselli 4 (1/2, 0/2), Giga Janelidze 4 (2/3, 0/0), Giovanni Severini 3 (0/3, 1/2), Lorenzo Caroti 2 (1/2, 0/4), Giovanni Pini 2 (0/1, 0/0), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0), Andrea Colussa 0 (0/0, 0/0)

Agribertocchi Orzinuovi: Anthony Miles 20 (4/16, 2/5), Damian Hollis 19 (3/7, 4/6), Marco Spanghero 11 (2/4, 2/4), Lorenzo Galmarini 11 (4/4, 0/2), Martino Mastellari 7 (2/3, 1/8), Giacomo Zilli 3 (1/1, 0/0), Joel Fokou 2 (1/3, 0/0), Francesco Guerra 2 (1/1, 0/1), Matteo Negri 1 (0/4, 0/1), Marco Rupil 0 (0/0, 0/0), Ludwig Tilliander 0 (0/0, 0/0).