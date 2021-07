Tezenis conferma Rosselli, firma con Anderson e scopre le avversarie di campionato

La Tezenis Verona continua ad annunciare conferme e nuovi arrivi, ma intanto ha scoperto quali saranno le avversarie del prossimo campionato di Serie A2. Il torneo comincerà il prossimo 3 ottobre e vi prenderanno parte 28 squadre, suddivise in due gironi da 14. La Scaligera Basket è stata inserita nel Girone Rosso e questi sono gli altri 13 club che fanno parte del raggruppamento: Benedetto XIV Cento, Chieti Basket 1974, San Giobbe Basket Chiusi, Janus Basket Fabriano, Kleb Basket Ferrara, Pallacanestro Forlì 2015, Latina Basket, Pallacanestro Andrea Pasca Nardò, Basket Ravenna P. Manetti, Eurobasket Roma, Stella Azzurra Roma, Cestistica San Severo e Basket Scafati.

E sul fronte del mercato, due sono le novità. La prima è che anche nella prossima stagione Guido Rosselli vestirà i colori gialloblù. «Rinnovare per il terzo anno consecutivo con Rosselli è sicuramente un motivo di orgoglio - ha commentato il vicepresidente della Scaligera Giorgio Pedrollo - Siamo estremamente contenti anche perchè Guido ha dimostrato fortemente di voler rimanere con noi. È un giocatore che ha ancora tanto da dare e nei momenti cruciali è ancora molto determinante. Inserito in una situazione come quella che abbiamo creato, con più respiro e quindi più qualità, per noi sarà un valore aggiunto incredibile».

«Rinnovare con la Tezenis Verona ha un valore importante con un doppio significato - ha dichiarato il giocatore - Da un lato sono contentissimo dell'interesse della società e del nuovo accordo raggiunto. Dall’altro il mio rapporto con la città e con le persone è sempre più stretto. E con la famiglia ci troviamo alla grande».

Ma la Tezenis ha annunciato anche di aver trovato un accordo annuale con l'atleta di nazionalità americana Karvel Anderson. La guardia del '91 ha giocato la stagione scorsa in Turchia, ma in Italia ha vestito la maglia di Imola per due stagioni consecutive in A2. «Siamo molto soddisfatti per la firma di Karvel - ha detto Eugenio Agostinelli, club manager e scout del club - Un giocatore dalle indubbie qualità tecniche e dalla grande esperienza europea. Cercavamo un giocatore che potesse essere un leader, un trascinatore anche per i ragazzi più giovani del nostro roster ma soprattutto una guardia con importanti doti da realizzatore e siamo certi che il profilo di Anderson possa garantirci tutte queste caratteristiche».

«Sono molto emozionato per la possibilità di giocare per un club come la Scaligera Basket - sono state le parole di Anderson - una squadra con uno staff molto professionale che ha una mentalità e una visione focalizzata sull’obiettivo. Io e la mia famiglia non vediamo l’ora di incontrare la squadra, lo staff e, soprattutto, i tifosi. Spero siate emozionati quanto me, ora dobbiamo pensare di metterci al lavoro dal primo giorno per preparare la nuova stagione».