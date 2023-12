Under 12 del Veneto vince a Trento la Coppa Polla con due giovani veronesi

All'Ata Battisti di Trento si è svolto il 35esimo Trofeo Memorial Polla per rappresentative regionali under 12. Si sono affrontati i migliori giovani giocatori di tennis di Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Friuli, Alto Adige e Piemonte. E in finale ci sono arrivate le squadre del Veneto e Toscana. I veronesi Pietro Trettene del Villafranca e Filippo Borio del Bardolino hanno portato al team regionale parecchi punti ed hanno dato un contributo per la vittoria del Memorial Polla. Insieme a loro, nella compagine guidata da Anna Benzon, direttrice tecnica della Canottieri Padova, c'erano il campione italiano di categoria del Bibione Nicolas Lyam Basilone, Antonia Stephany Bondoc e Sofia Furlan (del Plebiscito Padova) e Viola Meggiolaro (del Dueville Vicenza)

TORNEI VERONESI CON ISCRIZIONI APERTE

A Bovolone, dall'8 al 10 dicembre Rodeo Fitp Open maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 6 dicembre.

Al Garda, dall'8 al 10 Dicembre Rodeo di doppio maschile femminile e misto. Iscrizioni entro le 12 del 6 dicembre.

Tpra al Tennis Villa dal 15 al 17 dicembre, Pre quali Ibi 24 expert level maschile. Info ed iscrizioni Andrea 347-2269882.

All’At Verona di Viale Colonello Galliano dal 22 al 30 dicembre, Torneo di Natale giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro l 12 del 20 dicembre.