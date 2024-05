La tennista Gioia Bonomi del San Giovanni Lupatoto fa suo il torneo di Rovereto

A Rovereto, l'under 14 Gioia Bonomi del San Giovanni Lupatoto ha vinto il torneo di terza categoria di tennis. Tabellone molto qualificato quello dove si è imposta la lupatotina con quattro successi. L’ultima a resisterle è stata la mantovana della Canottieri Mincio Sofia Gozzi. Sotto nel primo set, Bonomi è riuscita a pareggiare l’incontro in un secondo set, conclusosi in suo favore per 7-5. E nel terzo la tennista veronese si è regalata un bel bagel.

TORNEI IN CORSO

A Bovolone, fino al 3 giugno si gioca l'Open Larix maschile e femminile fino alla prima categoria e con 4mila euro in palio. Sono 100 i giocatori che calcano i campi di Via Bellevere.

Mentre fino al 2 giugno si disputa il Trofeo Benetti per giovani dai 12 ai 16 anni al Real Tennis di Castel D’Azzano, con 131 iscritti.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

Al Garda, dal 31 maggio al 16 giugno, è in programma un torneo di terza categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 29 maggio.

A Dossobuono, torneo giovanile Trofeo Automazione Industriale dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le 12 del 28 maggio.

Al Garda Calcio, dal 31 maggio al 16 giugno, torneo di terza categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 29 maggio.

A Caprino Veronese, dal 5 al 18 giugno, Open Trofeo De Carli con 7mila di montepremi. Iscrizioni per tennisti e tenniste fino ai 3.5 entro le 12 del 3 giugno. Per le categorie superiori le date vengono differite.

Al Tc Raldon, dal 7 al 18 giugno, c’è Trofeo F.lli Compri di quarta categoria maschile. Iscrizioni entro le 12 del 5 giugno.

A Valeggio sul Mincio, dall'8 al 16 giugno, torneo di terza categoria maschile. Iscrizioni entro le 12 del 6 giugno.

A San Giovanni Lupatoto, dall'8 al 23 giugno, tappa del circuito Kinder Trophy per giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le 12 del 6 giugno.

All’At Verona di Viale Colonnello Galliano, 28esimo Memorial Luca Donini, torneo di seconda categoria maschile e femminile con prize money di 3mila euro. Iscrizioni entro le 12 del 10 giugno.