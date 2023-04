Tennis, campionato Serie C: non ancora emessi tutti i verdetti per i team veronesi

I verdetti per le 13 squadre veronesi che sono impegnate nel campionato regionale di tennis di Serie C non si sono ancora conclusi. Sfumata per un soffio la scalata alla B2 per il maschile dello Sporting Villabella e per il femminile dell’At Verona, cede il passo Cerea, mentre sono ancora in corsa le ragazze del Peschiera. Progetta, inoltre, già da un mese la stagione 2024 Sanguinetto. E festeggiano la salvezza le giovani del Villafranca e del Real Tennis di Castel d’Azzano.

Ai play out femminile, dunque, confidano nell’ultimo appello (che si terrà domenica 30 alle 10) le atlete di Dossobuono, opposte in casa al Tc Padova B, e quelle dello Scaligero che nello spareggio di domenica scorsa hanno dato il pass salvezza al Real. Domenica, le tenniste dello Scaligero si giocano l’ultima carta in trasferta a Padova contro il Plebiscito.

Nei play out maschili, retrocede il Cerea superato dal Tc Mestre, mentre si salva il San Giovanni Lupatoto che ha liquidato il Ct Vicenza.

Da thriller gli incontri del Villabella contro l’Eurosporting Treviso, come del resto anche quello femminile dell’At Verona in trasferta a Mestre con il Green Garden, per i quali si è dovuti ricorrere ai doppi di spareggio. Incontri durati quasi 10 ore per poi veder scappare per un paio di scambi il treno della promozione.

Nel Veronese sono poi in programma altri tornei. Sino al pomeriggio del 30 aprile, ad esempio, long rodeo a San Pietro in Cariano presso il Centro Sportivo S. Floriano. Ben 86 i giocatori in tenzone diretti da Alice Russo e coordinati da Roberto Cossa.

A Sanguinetto torneo maschile fino ai 2.6 con 142 giocatori in lizza. Sono coordinati da Ruggero dall’Igna che li intratterà fino al 9 maggio.

Al Tennis Pineta di Verona, weekend di finali del master regionale veterani maschile dai 45 ai 60 anni.

A Villa Bartolomea long rodeo maschile di quarta categoria dal 5 al 7 maggio. Iscrizioni entro le 12 del 3 maggio.

Al Tennis Garda, long rodeo dal 12 al 14 maggio di doppio maschile, femminile e misto per giocatori fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le 12 del 10 maggio.