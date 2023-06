Prosegue striscia vincente delle veronesi in Serie B. Ultima giornata determinante

Manca solo una partita al termine della stagione regolare di Serie B2 di tennis. E nella penultima giornata hanno vinto entrambe le squadre veronesi.

Considerando che la prima dei rispettivi gironi passa direttamente in Serie B1, la seconda si gioca i playoff, la terza mantiene la categoria, la quarta e la quinta vanno ai playout e le ultime due retrocedono in Serie C, l'ultima giornata sarà determinante. Non tanto per le ultime due della classe già condannate alla retrocessione, ma per posto che garantisce la salvezza.

Nel campionato maschile, Castellazzo è già ai playout con i vicentini del Sandrigo e affronterà i veronesi del Benetti Team in Via Colonnello Galliano. Veronesi che, proprio in virtù di uno scontro diretto tra la capolista Borgotrebbia e il Palladio, potrebbero approfittarne per arrivare ai playoff.

Nel femminile, allo Scaligero resta solo la sfida con il Reggio Emilia per trovare i punti necessari per raggiungere il primo posto del girone e quindi la promozione diretta in B1. Comunque, anche nella peggiore delle ipotesi possibili lo Scaligero non rischia playout o retrocessione.

L'ultima giornata è in programma domenica 18 giugno alle 10.