Tennis, Serie B. Sorridono le due squadre veronesi per la salvezza matematica raggiunta

Mancano solo due partite al termine della stagione regolare e già si può parlare di un bilancio positivo per le squadre veronesi di Serie B di tennis.

In particolare sorride di più il team femminile dello Scaligero che sebbene si trovi a braccetto con altre due squadre, guarda le altre quattro formazioni del girone dall’alto. Sebbene la vittoria in Sardegna dà loro lo scontro diretto a favore, e si trovano seconde, le prossime due giornate saranno determinanti per la classifica. La prima gara sarà domenica 11 giugno contro il fanalino di coda Rovereto.

Nel maschile, il team Benetti di Santiago Nestor Messora, dopo il riposo di domenica scorsa, può riprendere di slancio la volata finale. Domenica prossima la squadra va a fare visita al Fermignano, in provincia di Pesaro-Urbino, il quale è ancora fermo al palo. C'è però un solo posto a disposizione per il rush finale, in vista dei playoff, ed i veronesi non sembrano i favoriti, ma la loro determinazione non verrà a mancare fino all'ultimo game.