Tennis, seconda giornata di Serie B: vincono sia il Team Benetti che lo Scaligero

Vincono entrambe le veronesi nella seconda giornata della Serie B di tennis. At Verona Team Benetti in casa del Palladio '98 ha vinto per 4-2 e lo Scaligero femminile in Sardegna a Torres ha vito 4-0.

Nel maschile, gara iniziata dopo che il commissario di campo Davide Corredig di Cittadella ha fatto osservare un minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione nell’Emilia-Romagna.

Parte bene team Benetti che si porta sul 2-0, ma rinvengono i berici, con il fuoriclasse Nicola Ghedin che tornato a casa dopo parecchi anni di Serie A sta dando un buon contributo al club dove insegna. Altro contributo insperato per i vicentini, è arrivato dal giovane Nucera, che dopo aver subito il primo set, trovava il bandolo della matassa contro Leoni, bombardando da oltre i suoi due metri. Gara rimandata ai verdetti dei doppi, dove i due outsider veronesi hanno portato avanti il Benetti Team. Brivido col long tie break per il duo Pozzani e Leoni che sono stati capaci di ribaltare l’inerzia del primo set, portando a casa la prima vittoria di squadra.

La classifica alla seconda delle sette giornate da disputare è Borgotrebbia (Pc) 6 punti; Sandrigo (Vi) 4; Castellazzo (Pr) e At Verona Team Benetti 3 Palladio ‘98 (Vi) 1; Ct Fermignano (Pu) e Ct Bologna 0.

Terza giornata, domenica 28 maggio con la Benetti impegnata in casa dei vicentini del Sandrigo.

Seconda vittoria consecutiva per le ragazze dello Scaligero che in Sardegna contro il Torres ottengono un cappotto. La classifica alla seconda giornata è: Ata Battisti Trento e Scaligero 6 punti; Marino Casalboni (Rn) 3; Reggio Emilia e Torres (Ss) 1; Faenza e Rovereto 0. Prossima giornata, domenica 28 maggio, con lo Scaligero in terra romagnola contro il Marino Casalboni.