Le tenniste dello Scaligero conquistano la promozione diretta in B1

Tenniste dello Scaligero in festa per la promozione diretta. La stagione regolare del campionato di B2 ha visto le atlete veronesi protagoniste fino alla fine, sebbene a braccetto con le trentine dell'Ata Battisti. Ma le trasferte vincenti hanno premiato le giocatrici dello scaligero che nella prossima stagione giocheranno in B1.

L'altra squadra della città, quella maschile del Benetti At Verona, ha chiuso la stagione al secondo posto nel girone e per raggiungere la promozione dovrà passare per i play off promozione. I tennisti di Verona dovranno affrontare i brianzoli del Ceriano. Gara di andata, domenica 25 giugno alle 10 in provincia di Monza-Brianza e ritorno il 2 Luglio in Via Colonnello Galliano.

Sono inoltre in corso alcuni tornei di tennis nella provincia scaligera. Fino al 28 giugno, si gioca il 27esimo Memorial Donini presso l’At Verona, un open maschile e femminile diretto da Giulia Meruzzi con la supervisione di Nicola Righetti e con 166 partecipanti. Montepremi di 3mila euro. Fino al 25 giugno al Real Tennis di Castel D’Azzano c'è il terzo Trofeo Bergen di terza categoria maschile e femminile. Sono 150 i giocatori agli ordini di Corrado Aprili e Nicola Spaviero. E fino al 25 giungo prosegue il Kinder Trophy per i giovani Junior con 81 racchette dai 13 ai 16 anni.

E iscrizioni ancora aperte in altri tornei. Dal 22 giugno al 6 luglio si disputa la 45esima edizione del Memorial Bobo Brunetto a Villafranca, torneo di seconda categoria maschile e femminile. Dirige Francesco Zamboni e il montepremi è di 3mila euro. Dal 29 giugno al 16 luglio a Villa San Bartolomea torneo maschile fino ai 2.3 e ci si può iscrivere entro le 12 del 27 giugno per le iscrizioni dei giocatori fino ai 3.5. Dall'1 luglio al 16 luglio, a Garda, torneo di quarta categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 29 giugno. E dall'1 al 9 luglio a Castelnuovo del Garda settimo torneo giovanile dai 10 ai 14 anni diretto da Andrea Cardinali con la supervisione di Azor Leoncini. Iscrizioni entro le 12 del 29 giugno.