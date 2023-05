Tennis, rodeo al Centro Sportivo San Floriano vinto da Anna Ramponi e Marco Spaggiari

Concluso a San Pietro in Cariano il rodeo di tennis organizzato dal Centro Sportivo San Floriano. Sono stati 64 i giocatori sotto la direzione di Alice Russo e la supervisione di Roberto Cossa. La competizione era per giocatori di quarta categoria con tabellone maschile ed uno femminile

Nel maschile, il mantovano Marco Spaggiari ha sorpreso tutti, vincendo la finale in due set contro Omar Breda del Caprino Veronese. Terzi posti per un altro giocatore del Caprino, l'under 16 Sebastiano Pozzani e per Andrea Ramanzini dello Zevio.

Nel femminile la favorita Anna Ramponi non ha smentito le aspettative. Con tre vittorie, l’under 14 del Villafranca ha sbaragliato tutte le concorrenti. L’ultima a resisterle, ed in modo energico portandola al terzo set, è stata Aurora Sartore del Bolzano. Bronzi per Cecilia Carganico del Lugagnano e per Chiara De Marchi del Real Tennis di Castel d'Azzano.

È invece ancora in corso il torneo maschile al Tc Sanguinetto con 700 euro di montepremi. Sono 141 i giocatori coordinati da Ruggero Dall’Igna. Comincerà invece il 5 maggio il torneo di Villa Bartolomea, un long rodeo maschile per giocatori di quarta categoria.

Al Garda, dal 12 al 14 maggio, ci sarà il long rodeo di doppi, maschile femminile e misto. Iscrizioni aperte fino alle 12 del 10 maggio.

A Bovolone, dal 18 al 28 maggio, si svolgerà il nono Trofeo Larix Open maschile e femminile, con 4.000 euro di montepremi. Dirige Adriano Bissoli che accetta le iscrizioni fino alle 12 del 16 maggio.