Tennis, concluso torneo Pellini con 154 giocatori. Vincono Rebecchini e Marusic

All'At Pineta di Via Camuzzoni si è concluso il torneo Pellini di terza categoria maschile e femminile, con 154 giocatori coordinati da Renzo Melegatti.

Nel maschile davanti a tutti è arrivato Federico Rebecchini del Rovereto. In finale si è imposto al terzo set su Alberto Nordio patavino del Montecchia. Terzi posti per l’under 18 dello Scaligero Zeno Godi e per Fabio Ferrari della Polisportiva Caselle. Oltre al vincitore che ha raggiunto 5 vittorie in questa competizione, con 3 si è distinto il vicentino Lorenzo Galigani.

Nel femminile altra finale combattuta quella tra Caterina Marusic dello Sporting Club Verona e l’under 14 bolzanina Finja Matuella. Subito avanti la giovane per 7/5 poi però la più esperta veronese è riuscita a trovare il bandolo della matassa con un doppio 6/2 portandosi a casa il trofeo più grosso. Terze l’under 16 modenese Beatrice Bruni Lotti già in seconda categoria e la sorpresa modenese Monia Accorsi, con 3 importanti vittorie.

TORNEI IN CORSO NEL VERONESE

fino al 28 giugno, si gioca il 27esimo Memorial Donini presso l’At Verona, un open maschile e femminile diretto da Giulia Meruzzi con la supervisione di Nicola Righetti e con 166 partecipanti. Montepremi di 3mila euro. Fino al 25 giugno al Real Tennis di Castel D’Azzano c'è il terzo Trofeo Bergen di terza categoria maschile e femminile. Sono 150 i giocatori agli ordini di Corrado Aprili e Nicola Spaviero. E fino al 25 giungo prosegue il Kinder Trophy per i giovani Junior con 81 racchette dai 13 ai 16 anni. E da oggi al 6 luglio si disputa la 45esima edizione del Memorial Bobo Brunetto a Villafranca, torneo di seconda categoria maschile e femminile. Dirige Francesco Zamboni, con il montepremi di 3mila euro e 163 giocatori partecipanti.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

Dal 29 giugno al 16 luglio a Villa San Bartolomea torneo maschile fino ai 2.3 e ci si può iscrivere entro le 12 del 27 giugno per le iscrizioni dei giocatori fino ai 3.5. Dall'1 luglio al 16 luglio, a Garda, torneo di quarta categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 29 giugno. E dall'1 al 9 luglio a Castelnuovo del Garda settimo torneo giovanile dai 10 ai 14 anni diretto da Andrea Cardinali con la supervisione di Azor Leoncini. Iscrizioni entro le 12 del 29 giugno. Infine, dal 5 al 19 luglio a Bardolino open maschile e femminile con montepremi di 6mila euro. Dirige Renzo Emanuelli, con la supervisione di Nicola Spaviero. Iscrizioni entro le 12 del 3 luglio.