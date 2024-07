A Castelnuovo del Garda concluso ottavo torneo giovanile con 75 ragazzi

A Castelnuovo del Garda, 75 giovani tennisti hanno onorato la kermesse giovanile giunta all’ottava edizione. Andrea Cardinali e Renzo Melegatti hanno ratificato i risultati delle prestazioni dei giovani.

Nell’under 10 maschile, vince la finale Gregorio Ubini del Bardolino contro Cesare Minelli bresciano del Milanino. Nell’under 12 (il più partecipato), vince Gianluca Battisti dell’Ata di Trento con un doppio 6-3 su Tommaso Fasoli del San Giovanni Lupatoto. Terzi posti per Giovanni Buratto del San Giovanni Lupatoto e Cristian Rata del Villafranca. Nell’under 14 al primo posto Pietro Cogliandolo trentino del Tennis Borgo che in due set ha messo in seconda posizione Roberto Polija dell’Area Sport di Peschiera. Bronzi per Marco Zordan del Villabella e Francesco Italo Garofano dell’At Verona.

Nel femminile, la categoria delle più piccole è stata vinta da Souhaila Zourzi del San Giorgio di Mantova con Aria Faccincani del Sirmione. Nell’under 12, Giulia Moressa dello Scaligero ha vinto su Letizia Devoti cremasca del Fadigati. Nell’under 14, Linda Giordano del Villafranca ha battuto in finale Elena Andreolli del Brentonico di Trento.

E concluso anche a Bovolone il torneo di tennis di quarta categoria maschile e femminile. Hanno partecipato 74 players, con Gianluca Moratto e Nicola Spaviero che hanno assegnato i premi a questi giocatori.

Nel maschile Federico Splendore del Noventa Vicentina ha chiuso il draw davanti a tutti. L’ultimo a contrastarlo è stato Andrea Diego Giacon giocatore di casa che si è arreso soltanto per due punti nel long tie-break. Terzi posti per Lorenzo Santinato del Sanguinetto e per Edoardo Menini del San Giovanni Lupatoto.

Nel femminile, vince Rebecca Castegnaro dell’Arzignano che in due set ha messo al secondo posto Anna Vissà del Noventa Vicentina. Terzi posti per Lenuta Bejinaru dello Zevio e per Vittoria Cazzador dell’At Verona.

TORNEI IN CORSO

A Cerea fino al 16 luglio si gioca il torneo di 3a categoria con singolari e doppi maschili, femminili e misti con 107 presenze.

Fino al 21 luglio, si gioca all’Olimpica di Dossobuono il torneo di quarta categoria maschile e femminile Trofeo Laboratorio Odontotecnico Grobberio e Spedo. Sono 135 i giocatori in lizza.

A Bardolino fino al 24 luglio Open Trofeo Autosilver maschile e femminile con price money di 6.000 euro. Attualmente sono 121 i giocatori a confronto. Altri sono attesi per le categorie successive.

A Bussolengo fino al 28 luglio torneo di 3a maschile e femminile Trofeo Pigo con 157 partecipanti.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

A San Giovanni Lupatoto dal 19 al 29 luglio torneo di 3a categoria femminile. Iscrizioni entro le 12 del 17 luglio. La medesima manifestazione in chiave open fino ai 2.1 maschile. Iscrizioni entro le 12 del 17 luglio fino ai 3.5.

Al Garda Tennis dal 19 luglio al 4 agosto torneo di 4a maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 17 luglio.

A Sanguinetto dal 26 luglio al 4 agosto torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le 12 del 24 luglio.

A Castelnuovo del Garda dal 3 al 18 agosto Open maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 dell'1 agosto.