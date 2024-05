Tennis, Long Rodeo di Zevio: vincono Patuzzi e Dragone

Il Long Rodeo di Zevio premia Jacopo Patuzzi e Laura Dragone.

Erano in 64 ai nastri di partenza coordinati da Roberto Saggioro e Morgan Carli.

Nel maschile sorprende tutti Jacopo Patuzzi del Raldon che con 5 vittorie si porta a casa la coppa più grande. Quella più piccola è andata al veneziano Massimo Dragone del Green Garden che si è arreso soltanto al terzo set. Terzi posti per il giovane Thomas Piccinato del Villafranca e per il laziale Leonardo Sabucci.

Nel femminile si impone Laura Dragone, figlia del finalista del maschile, che in due set ha spento gli entusiasmi di Alice Bertoli under 14 del Minerbe, che aveva una striscia vincente di 3 gare.

TORNEI IN CORSO

A Bovolone, fino al 3 giugno si gioca l'Open Larix maschile e femminile fino alla prima categoria e con 4mila euro in palio. Sono 100 i giocatori che calcano i campi di Via Bellevere.

Fino al 2 giugno si disputa il Trofeo Benetti per giovani dai 12 ai 16 anni al Real Tennis di Castel D’Azzano, con 131 iscritti.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

A Dossobuono, torneo giovanile Trofeo Automazione Industriale dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le 12 del 28 maggio.

Al Garda, dal 31 maggio al 16 giugno, è in programma un torneo di terza categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 29 maggio.

A Caprino Veronese, dal 5 al 18 giugno, Open Trofeo De Carli con 7mila di montepremi. Iscrizioni per tennisti e tenniste fino ai 3.5 entro le 12 del 3 giugno. Per le categorie superiori le date vengono differite.

Al Tc Raldon, dal 7 al 18 giugno, c’è Trofeo F.lli Compri di quarta categoria maschile. Iscrizioni entro le 12 del 5 giugno.

A Valeggio sul Mincio, dall'8 al 16 giugno, torneo di terza categoria maschile. Iscrizioni entro le 12 del 6 giugno.

A San Giovanni Lupatoto, dall'8 al 23 giugno, tappa del circuito Kinder Trophy per giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le 12 del 6 giugno.

All’At Verona di Viale Colonnello Galliano 28esimo Memorial Luca Donini, torneo di seconda categoria maschile e femminile con prize money di 3.000 euro. Iscrizioni fino ai 3.5 entro le 12 del 10 giugno. Per le categorie superiori le date vengono differite.