A Raldon il Trofeo Fratelli Compri è di Lorenzo Santinato

A Raldon, il Trofeo Fratelli Compri di quarta categoria è di Lorenzo Santinato. Il giocatore del Sanguinetto ha messo in fila i 95 giocatori in lizza, diretti da Riccardo Carpene con la supervisione di Michele Oliosi. L’ultimo a contrastarlo è stato Alberto Perbellini del Real di Castel D'Azzano. Partita di finale conclusa al terzo set, con una rimonta da parte del vincitore. Terzi posti per il giocatore di casa Lorenzo Patuzzo e per Paolo Pellegrini del Torricelle. Molti i tennisti in evidenza: Alessandro Ruffo dell’Olimpica, Federico Erseni del San Martino, Riccardo Princivalle del San Giovanni ed Enrico Carifi del San Michele.

Ed è terminato anche il torneo giovanile di Villa Bartolomea a cui hanno partecipato una quarantina di ragazzi e ragazze agli ordini di Simonetta Boscaro.

Nell’under 10, Alessandro Grecu del Real ha battuto in finale Leonardo Masaggia del Cerea. Nell’under 12, Tito Luzi Crivellini dell’At Verona si è aggiudicato il torneo al terzo set con Cristian Rata del Villafranca. Nell’under 14, Riccardo Soffiati del Villafranca ha vinto al terzo set su Cristian Ceolin del Cerea. Nell’under 16, Davide Codognola ha superato a sorpresa Alessandro Marangoni del Cerea.

Nel femminile under 12, Clea Franchi dell’At Verona vittoriosa su Beatrice Gagliardi del Cerea. Nell’under 14, Angelica Turetchi ha avuto la meglio su Sara Meneghello, entrambe del Dlf di Legnago.

TORNEI IN CORSO

A San Giovanni Lupatoto, si gioca fino al 23 giugno la tappa del circuito Kinder Trophy per giovani dai 10 ai 16 anni con 150 ragazzi. Sempre fino al 23 Giugno, in corso il quarto Trofeo Bergen al Real Tennis di Castel d’Azzano, competizione maschile e femminile con 134 player. All’At Verona di Viale Colonnello Galliano, fino al 26 giugno è in corso il 28esimo Memorial Luca Donini, torneo di seconda categoria maschile e femminile con premio in denaro di 3mila euro e 174 giocatori. È iniziato a Villafranca e andrà avanti fino fino al 5 luglio il 48esimo Memorial Bobo Brunetto con 183 partecipanti coordinati da Alessandro Sganzerla. Infine, A Sommacampagna fino al 30 giugno è in corso il torneo giovanile dai 12 ai 16 anni con 107 giocatori diretti da Lorella Carraro e coordinati da Mauro Ceriello.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

A Lugagnano, dal 26 giugno al 7 luglio, torneo di quarta categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 24 giugno.

A Bovolone, dal 28 giugno al 14 luglio, torneo di quarta categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 26 giugno.

A Castelnuovo del Garda, dal 29 giugno al 07 luglio, torneo giovanile dai 10 ai 14 anni. Iscrizioni entro le 12 del 27 giugno.