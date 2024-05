Tennis, il primo Trofeo Debattisti Impianti è del lupatotino Francesco Rosa

Concluso a Castel D’Azzano il primo Trofeo Debattisti Impianti per giocatori di quarta categoria. Erano ben 245 le racchette a confronto, dirette da Corrado Aprili.

Mauro Ceriello che ha svolto le funzioni di giudice arbitro ha emesso questi verdetti. Nel maschile sorprende tutti Francesco Rosa del San Giovanni Lupatoto che con 8 vittorie tutte in due set, ha fatto vedere che è di una categoria superiore. L’ultimo ad accorgersene è stato il giocatore di casa Alberto Perbellini che è riuscito a vincere solo sei giochi. Terzi posti per Cristiano Ferrarini del Villafranca e per il laziale Leonardo Sabucci. Tanti i giocatori in evidenza: con 6 vittorie Marco Tommasoni del Torricelle; con 4 vittorie Michele Veronesi dello Sporting Verona, Alessandro Ruffo del Dossobuono, Federico Erseni del San Martino, Alessio Tarocco del Bovolone ed Enrico Carifi della Bocciofila San Michele.

Nel femminile detta legge Enrica Oltramari del Bergantino che si impone al terzo set su Carla Degli Albertini dell’Area Sport di Peschiera. Terze piazze per Cristina Tomirotti dello Scaligero e per la mantovana della Canottieri Elena Corato. In evidenza con 4 successi Raffaella La Corte del Valpolicella, con 3 vittorie le bresciane del Ghedi Claudia Marini e Clara Ferrari e Michela Nicoletti del Palladio di Vicenza.

TORNEI IN CORSO

A Bovolone, fino al 3 giugno, torneo Open Larix maschile e femminile con 4.000 euro di premio. Sono 100 i giocatori coinvolti sui campi di Via Bellevere.

Long Rodeo a Zevio fino al 19 maggio maschile e femminile di quarta categoria. Sono 78 gli iscritti alla kemesse.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

Dal 23 maggio al 2 giugno si tiene il Trofeo Benetti per giovani dai 12 ai 16 anni al Real Tennis a Castel D’Azzano. Iscrizioni entro le 12 del 21 maggio.

Al Garda dal 31 maggio al 16 giugno, torneo di terza categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 29 maggio.

A Dossobuono torneo giovanile trofeo Automazione Industriale dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le 12 del 28 maggio.

Al Garda Calcio dal 31 maggio al 16 giugno, torneo di terza categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 29 maggio.