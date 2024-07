Verona "capitale" veneta del tennis giovanile, assegnati i titoli regionali

Ancora Verona come centro di interesse giovanile e ancora Verona come sede delle finali finals. Il polo formato da At Verona, Scaligero e Pineta 2018 ha ospitato le finali dei campionati regionali a squadre, con un centinaio di racchette che rappresentano il meglio del Veneto. In palio il pass per il macroarea e la Coppa Bertagna. Per i vincitori oltre allo scudetto regionale, la possibilità di misurarsi con i vincitori di: Bolzano-Trento e Friuli Venezia Giulia.

Il punteggio complessivo delle vittorie e dei piazzamenti dei team convenuti nel Veronese ha fatto assegnare la Coppa Bertagna al Plebiscito di Padova.

Questa la classifica finale. Under 10 misto: St Bassano; Tc Padova; Tc Schio; Tc Mestre. Nel maschile. Under 12 maschile: At Villafranca; Gam Negrar; St Bassano; Cs Plebiscito. Under 14 maschile: Cs Plebiscito; Ct Scaligero; St Bassano; Tennis Comunali Vicenza. Under 16 maschile: At Verona; Eurosporting Treviso; Gam Vr; Tennis Comunali Vicenza. Per il femminile. Under 12 femminile: Tennis Comunali Vicenza; Canottieri Padova; Cs Plebiscito; Ct Rovigo. Under 14 femminile: Green Garden; Ct Cerea; Ct Sovizzo, Cs Plebiscito. Under 16 femminile: Cs Plebiscito; Green Garden, Tennis San Giovanni Lupatoto; Guizza Plus Center.

TORNEI IN CORSO

A Villafranca, si gioca il 48esimo Memorial Bobo Brunetto. Sono 183 i partecipanti coordinati da Alesandro Sganzerla.

A Lugagnano fino al 7 luglio c'è il torneo di quarta categoria maschile e femminile. Sono 146 i giocatori.

A Bovolone fino al 14 luglio altro torneo di quarta categoria maschile e femminile con 74 players.

A Castelnuovo del Garda fino al 7 luglio in corso l'ottavo torneo giovanile dai 10 ai 14 anni con 70 ragazzi.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

Al Real Tennis di Castel d’Azzano dal 4 al 14 Luglio primo Trofeo Lexus di quarta categoria maschile e femminile.

A Cerea dal 5 al 16 luglio torneo di terza categoria per singoli e doppi maschile e femminile e misto. Iscrizioni entro le 12 del 3 luglio.

Al Garda dal 5 al 7 luglio Rodeo di doppio maschile, femminile e misto. Iscrizioni entro le 12 del 3 luglio.

A Sommacampagna torneo di quarta categoria trofeo Penta Formazione per giocatori e giocatrici, iscrizioni entro le 12 del 3 luglio.

Allo Scaligero dal 6 al 14 luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni Trofeo Autoteam Das Sec. Iscrizioni entro le 12 del 4 luglio.

A Bardolino dal 7 al 24 luglio Open Trofeo Autosilver maschile e femminile con price money di 6.000 euro. Iscrizioni entro le 12 del 5 luglio.

All’Olimpica di Dossobuono torneo di quarta categoria maschile e femminile Trofeo Laboratorio Odontotecnico Grobberio e Spedo. Iscrizioni entro le 12 del 9 luglio.

A Bussolengo dal 13 al 28 luglio torneo di terza categoria maschile e femminile Trofeo Pigo. Iscrizioni entro le 12 dell'11 luglio.

A San Giovanni Lupatoto dal 19 al 29 luglio torneo di terza categoria femminile. Iscrizioni entro le 12 del 17 luglio. Medesima manifestazione in chiave open fino ai 2.1 maschile. Iscrizioni entro le 12 del 17 luglio.