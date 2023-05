Tennis, al Garda concluso torneo dei doppi con 52 giocatori

Al Tennis Garda sono andati in scena i tornei di doppio maschile, femminile e misto; con 52 giocatori di terza o quarta categoria diretti da Andrea Toscani e con la supervisione di Roberto Cossa.

Nel maschile si sono imposti i lombardi Alessandro Picchioni e Matteo Salvaterra al terzo set sul duo Gianluca Cordioli (S. Martino) e Matteo Carlo Guiducci (Dossobuono). Terzo posto per i giocatori di casa Mattia Lonardi e Simone Cristofaletti.

Nel femminile, le trentine dell’Argentario Matilde e Ludovica Modena hanno vinto in due set sulla coppia Gloria Cassini (Galimberti Pu) e Bianca Hess (Gam). Bronzo per le bresciane Giulia Colossi e Veronica Fadenti.

Nel misto, davanti a tutti il duo Pianzi composto da Fabio e Sonia al terzo set sulla coppia Alessandro Picchioni e Caterina Carletti. Terzo posto per Geronimo Soares e Gloria Cassini.

TORNEI IN CORSO

È iniziato a Bovolone il nono trofeo Larix Open maschile e femminile con 4.000 euro di montepremi. Sono 95 i giocatori in lizza che daranno spettacolo fino al 28 maggio. Coordinano la kermesse Adriano Bissoli e Nicola Spaviero.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

Dal 26 maggio fino al 4 giugno a Sommacampagna, competizione riservata a giovani dai 10 ai 16 anni facente parte del circuito Young Boys. Roberto Bergamo e Mauro Ceriello accetteranno le iscrizioni fino alle 12 del 24 maggio.

Dal 2 all'11 giugno Trofeo Pellini all’At Pineta di Via Camuzzoni. Competizione maschile e femminile per giocatori fino alla terza categoria. Montepremi da 1.500 euro ed iscrizioni fino alle 12 del 31 maggio.

All’Olimpica di Dossobuono dal 3 al 18 giugno primo Trofeo Centro Dentistico Don Bosco maschile e femminile di terza categoria. Iscrizioni entro le 12 dell'1 giugno.

A Villa Bartolomea, dal 9 al 20 giugno torneo di terza categoria maschile. Iscrizioni entro le 12 del 7 giugno.

Al Tennis Raldon, dal 9 al 18 giugno torneo di quarta categoria maschile Trofeo F.lli Compri. Iscrizioni entro le 12 del 7 giugno.

A Illasi, torneo di terza categoria maschile dal 10 al 21 giugno; iscrizioni fino alle 12 dell'8 giugno.

Tappa veronese del Kinder Trophy a San Giovanni Lupatoto, prima il "mini" dai 9 ai 12 anni tra il 10 e il 18 giugno, con iscrizioni entro le 12 dell'8 Giugno. Categoria Junior 13-16 anni dal 17 al 25 giugno con iscrizioni entro le 12 del 15 giugno.