A Cerea concluso il terza categoria con 107 giocatori tra singolari e doppi

A Cerea concluso il torneo di terza categoria di tennis con 107 giocatori tra incontri di singolo e doppio, coordinati da Andrea Tieni e Simonetta Boscaro.

Nel singolare maschile affermazione di Rocco Vantini, under 16 del Villafranca, che si è imposto in due set su Giuseppe Youssef De Marco, under 18 dell’At Verona. Terzi posti per Alessandro Marco Loda del Desenzano e per Matteo Marco Guiducci del Dossobuono.

Nel draw femminile finale tutta lupatotina tra l’under 16 Camilla Dal Cero che con un doppio 6-1 è arrivata prima contro la più giovane Ginevra Valentini.

Nel doppio femminile Carlotta De Amicis e Sara Giavara hanno imposto il loro ranking contro Cinzia Moretti e Paola De Razza. Quello maschile è andato a favore del duo Giuliano Perlini e Gabriele Viselli in quanto nella finale Andrea e Matteo Modenese hanno dato forfait. Nel doppio misto, il duo Veggiari, formato da Sofia e Lorenzo, si è piazzato davanti a Cinzia Moretti e Massimo Zampieri.

TORNEI IN CORSO

Fino al 21 luglio all’Olimpica di Dossobuono torneo di 4a categoria maschile e femminile Trofeo Laboratorio Odontotecnico Grobberio e Spedo. Sono 135 i giocatori in lizza.

A Bardolino fino al 24 luglio Open Trofeo Autosilver maschile e femminile con price money di 6mila euro. Attualmente sono 138 i giocatori a confronto.

A Bussolengo fino al 28 luglio torneo di 3a maschile e femminile Trofeo Pigo con 157 partecipanti.

A San Giovanni Lupatoto dal 19 al 29 luglio torneo di 3a categoria femminile.

Al Garda Tennis dal 19 luglio al 4 agosto torneo di 4a maschile e femminile con 79 partecipanti.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

A Sanguinetto dal 26 luglio al 4 agosto torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le 12 del 24 luglio.

Allo Scaligero Sec dal 29 luglio all'11 agosto Trofeo Autoteam 9 e Das per giocatori e giocatrici fino alla classifica 2.3. Per i quarta fino ai 3.5 iscrizioni aperte fino alle 12 del 27 luglio.

A Castelnuovo del Garda dal 3 al 18 agosto Open maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 dell'1 agosto fino ai 3.5.