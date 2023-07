A Castelnuovo del Garda chiuso il settimo torneo giovanile con 90 racchette

A Castelnuovo del Garda si è concluso il settimo torneo giovanile di tennis per atleti dai 10 ai 14 anni. La direzione è stato di Andrea Cardinali con la supervisione di Azor Leoncini. A confronto 90 giovani.

Questi gli esiti: nell'under 10 maschile, il mantovano Pietro Lucca con Giovanni Falsirolli dello Scaligero; nell’under 12, Pietro Trettene del Villafranca con il rampante Alessandro Scarpato della Vavassori di Brescia; nell’under 14 il draw con quasi un terzo dei partecipanti, su tutti Denis Emanuelli del Rovereto in due set sull’undicenne Pietro Trettene. Terzi posti per Filippo Borio del Bardolino e Nicolas Messora dell’At Verona. Nell’under 12 femminile Benedetta Tosoni dello Scaligero con Anna Angusti della Canottieri Mincio. Nell’under 14 Isabella Marini della Canottieri Casale al terzo set con Benedetta Tosoni.

Fino al 16 luglio ancora in corso a Garda il torneo di quarta categoria maschile e femminile. Sono 107 i giocatori in lizza diretti da Andrea Toscani con la supervisione di Mauro Ceriello. Fino al 18 luglio a Cerea torneo di 3^ categoria maschile e femminile di singolari e doppi, con draw azzurro e rosa e doppio misto. Dirige Andrea Tieni con la supervisione di Simonetta Boscaro e 157 players. Fino al 19 luglio a Bardolino Open trofeo Autosilver con 6.000 euro di montepremi. Dirige Renzo Emanuelli con la supervisione di Nicola Spaviero e 150 i giocatori. Fino al 23 luglio a Dossobuono torneo giovanile young boys Panathlon per giocatori dai 10 ai 16 anni. Kermesse diretta da Arianna Tonoli e la supervisione di Davide Aurenghi con 65 giovani racchette. Fino al 24 luglio a Bussolengo torneo di terza categoria maschile e femminile. Competizione diretta da Nicola Oliboni coordinato da Mauro Ceriello, con 199 tennisti. Fino al 23 luglio a Bovolone torneo giovanile memorial Bordogna per giovani dai 10 ai 16 anni. Dirige Adriano Bissoli e supervisione di Enrico Dal Monte con 64 young players.

Ancora aperte le iscrizioni per questi tornei: a San Giovanni Lupatoto dal 21 luglio all'1 agosto torneo di seconda categoria maschile e femminile diretto da Alessandro Caloi. Iscrizioni entro le 12 del 19 luglio. A Nogara, dal 28 al 30 luglio, long rodeo maschile. Iscrizioni entro le 12 del 26 luglio. A Castelnuovo del Garda dal 31 luglio 33esimo open maschile e femminile diretto da Andrea Cardinali, montepremi di 3.400 euro, Iscrizioni entro le 12 del 29 luglio. All’Olimpica di Dossobuono, dal 4 al 21 agosto, open maschile e femminile memorial Brunelli e Bacciga. Iscrizioni entro le 12 del 2 agosto. A Sommacampagna, l’antica fiera dal 12 al 27 agosto, torneo open maschile Chef’s House caffè e open femminile Trofeo Promotion Factory. Roberto Bergamo e Mauro Ceriello accetteranno le iscrizioni fino alle 12 del 10 agosto.