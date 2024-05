A Castel d'Azzano, 218 partecipanti al Trofeo giovanile Autotorino di tennis

A Castel d’Azzano, presso il Real Tennis, si è concluso il torneo giovanile di tennis con 218 ragazzi dai 12 ai 16 anni.

Gli organizzatori Corrado e Chiara Aprili hanno emesso i verdetti. Nell’under 12 maschile davanti a tutti il neo campione regionale Cristiano Margotto dello Scaligero, che partendo dai blocchi di partenza con 10 vittorie mette tutti in fila. Dietro di lui il finalista mantovano Andre Zacchi sorpassato al terzo set. Terzi posti per il favorito cremasco Paolo Loi e per Lorenzo Emanuel Burato mantovano del Guidizzolo. In evidenza con 6 vittorie Tommaso Fasoli del San Giovanni e con 5 il mantovano Pietro Lucca.

Nell’under 14 il torneo con più contendenti (74). Supera tutti Luca Johannes Marchi dello Scaligero con un doppio 6-3 al compagno di club Giovanni Sergio Ottinetti. Bronzi per Raffaele Faccioli del Villafranca e per Filippo Fazion del Cerea.

Nell’under 16 Alvise Gino Barry Salter del Bardolino ha fatto valere il suo ranking con Samuele Capra del Villafranca. Terzi posti per i giocatori dell’At Verona Giacomo Guarienti e Carlo Alfredo Garofano.

L'under 12 femminile è appannaggio della vicecampionessa regionale Sveva Dattoli che in due set ha concluso la sua sesta vittoria con Mia Boskovic del Tc Mantova. Bronzi per Chiara Mirabile del Sovizzo e per Francesca Campedelli dell’Olimpica di Dossobuono.

Nell’under 14, il tabellone più gettonato è stato vinto da Chiara Jane Anania del San Floriano in due set con Anna Angusti del Tc Mantova. Terze, Anna Ramponi del Villafranca e Ginevra Valentini del San Giovanni Lupatoto.

Nell’under 16 c’è la vittoria della mantovana Sara Bonati su Alicia Consolini del Bardolino.

TORNEI IN CORSO

A Sanguinetto fino al 7 maggio c'è un torneo maschile che mette in palio 1.000 euro. Il tabellone principale è appena iniziato e ci sono approdati: Picchioni, Fiori, Pavia, Manzini, Giacopuzzi, Viselli, Citton, Dalboni ed il giovanissimo bellunese Sommacal.

A Castel d'Azzano appena archiviato il giovanile, è in atto il Trofeo Debattisti Impianti di quarta categoria con 245 racchette.

A Bussolengo fino al 5 Maggio long rodeo di quarta categoria con tabelloni maschile e rosa coordinati da Mauro Ceriello. Sono 125 gli iscritti alla competizione.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

A Bovolone, dal 16 maggio al 3 giugno Open Larix maschile e femminile fino alla prima categoria con 4mila euro di premio. Iscrizioni entro le 12 del 14 maggio.

Long Rodeo a Zevio dal 17 al 19 maggio maschile e femminile di quarta categoria con iscrizioni entro le 12 del 15 maggio.

Al Garda dal 31 maggio al 16 giugno, torneo di terza categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 29 maggio.