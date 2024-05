Tennis, B1 maschile: pareggio sfiorato per il Team Benetti contro la capolista

La terza giornata di campionato di serie B1 non è andata bene per le compagini veronesi. Il team maschile Benetti non è riuscito a fermare la capolista, mentre le ragazze del Sec Scaligero rimangono ancora ferme al palo.

I risultati del girone due del campionati di B1 maschile sono stati Tc Perugia-Pharaon 5/1, Borgotrebbia-Montecatini 5/1, Benetti-Viserba 2/4. E la classifica vede il Viserba (Rn) a 9 punti; Borgotrebbia (Pc) 6; Tc Perugia 4; Montecatini (Pt) e Torres è Ambiente (Ss) 3; Team Benetti At Verona p.1; Tc Pharaon (Rc) 0. E domenica prossima 26 maggio, il Team Benetti farà visita al Montecatini.

Il tabellino della gara tra Team Benetti e Viserba Rimini vede Gabriel Roveri Sidney del Benetti vittorioso contro Alessandro Canini (6/3-3/6-6/3) in più di due ore di partita. Nik Razborsek del team veronese ha perso contro Alberto Bronzetti (7/5-5/7-6/7) in tre ore e mezzo di gara. Nicolò Pozzani del Benetti si è ritirato nella sfida contro Manuel Mazza. Luca Morbioli del Benetti sconfitto nettamente da Francesco Giorgetti per 1/6-0/6. E nei doppi, i veronesi hanno vinto con la coppia Razborsek e Roveri Sidney su Mazza e Zannoni (6/2-7/5) ma hanno perso con Ciangherotti e Morbioli contro Riccardi e Giorgetti (6/7-5/7)

Nel girone due del campionati di B1 femminie, il Sec Scaligero ha perso per 4-0 contro le trentine dell'Ata Battisti. La classifica vede Cagliari, Beinasco (To) e Bari a 6punti; Ata Battisti 4; Baratoff (Ps) 2; Castiglionese (Ar) 1; Sec Scaligero (Vr) 0 punti. E nella prossima giornata il Sec Scaligero riposerà.

Contro l'Ata Battisti, sconfitte per Sveva Zerpelloni, Giorgia Bonanni, Camilla Iannece e per il doppio formato da Zerpelloni e Bonanni.

Infine, nel campionato di Serie C, si sono giocati i playoff e i playout. Cerea vince sull’At Verona e guadagna la promozione. Obiettivo mancato invece per Bardolino. Retrocedono in D1 il Real Tennis Castel d'Azzano perdente con le ragazze dello Scaligero.