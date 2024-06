Tennis, chiusa la stagione regolare di B1: Team Benetti ai playout, retrocede il Sec Scaligero

Dopo l'ultima giornata di stagione regolare, il campionato di Serie B1 di tennis ha emesso i suoi verdetti. Nel maschile, il Team Benetti At Verona è ai playout. Mentre nel femminile, il Sec saluta la categoria perché retrocessa in B2.

Il girone 2 del campionato di B1 maschile si è chiuso con Viserba al primo posto con 16 punti, Borgotrebbia secondo a 15 punti ed il Tc Perugia terzo con 9 punti. A 7 punti la coppia Montecatini e Torres, a 5 punti il Team Benetti At Verona ed ultimo a 0 punti il Tc Pharaon. Viserba nei playoff affronterà la vincente tra Lucca e Bologna. Borgotrebbia gioca con lo spareggio con Poggibonsi e la vincente andrà a sfidare Bolzano. Torres e At Verona ai playout si giocano la salvezza in un doppio incontro rispettivamente con Verde Lauro e Guidizzolo. Gara di andata domenica prossima, 30 giugno. Ritorno il 7 luglio.

Il girone 2 di B1 femminile si è chiuso con un'altra sconfitta per il Sec Scaligero battuto 4-0 da Beinasco. Questa la classifica finale: Cagliari 16 punti; Castiglionese 11; Ata Battisti 10; Beinasco e Bari 9; Baratoff Pesaro 4; Sec Scaligero 0. Ai playooff Ata Battisti-Arnesano gara unica in casa dei pugliesi. La vincente andrà con lo Junior Tennis Milano. Castiglionese sfiderà Plebiscito Padova e la vincente andrà contro le campane del San Giorgio del Sannio. Ai playout sarà sfida tra Bari e Sassuolo. Retrocesse Baratoff e Scaligero.

Ma ci sono buone notizie per i team veronesi di Serie C che hanno vinto la stagione regolare e che mirano alla promozione in B2.

Nel maschile il San Giovanni Lupatoto è stato sorteggiato con i marchigiani del Grottammare. Domani, 23 giugno, i lupatotini giocheranno in casa e l'incontro di ritorno sarà dai marchigiani il 30 giugno. Il Villabella sarà invece opposto ai toscani del Bisenzio. Anche loro giocheranno domani la prima gara in casa. E nel femminile il Cerea giocherà in trasferta contro le liguri del Break Point, con ritorno in casa il 30 giugno.