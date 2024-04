Tennis, debutto casalingo per Team Benetti e Scaligero nel campionato di B1

Debutto casalingo alle 10 di domani, 28 aprile, per le squadre veronesi impegnate nel campionato di Serie B1 di tennis.

Il Team Benetti At Verona in Viale Colonnello Galliano ospita i sardi del Porto Torres e lo Scaligero femminile ospita in Viale Colombo il team del Cagliari.

È uscito intanto il calendario dei playoff e dei playout che interessa le squadre veronesi di Serie C. Domenica 5 maggio, si giocano la promozione otto squadre, mentre sono cinque quelle che voglio evitare la retrocessione.

Nei playoff, per il femminile, gli accoppiamenti sono Peschiera-Bardolino, Villafranca-At Verona e Green Garden-Cerea. Le vincenti vanno al turno del 19 maggio. Nel maschile Sporting Villabella-Belluno, Canottieri Pd-San Giovanni Lupatoto e Plebiscito Padova-Cerea.

Per i playout femminili, le sfide sono: Dossobuono-Real Tennis Castel D’Azzano, Tc Padova-San Giovanni Lupatoto e Canottieri Padova-Scaligero. Chi vince resta in Serie C. Chi perde avrà un’altra chance per non retrocedere, sfidandosi tra di loro il 19 maggio. Due saranno le formazioni che torneranno in D1. Nel maschile, unica possibilità da dentro o fuori per il Sanguinetto sul campo del Ct Vicenza.