Tennis, Rodeo di terza categoria all'At Verona: vince il vicentino Citton

All'At Verona si è concluso il Long Rodeo Fitp maschile per giocatori di terza categoria. Erano 64 i giocatori coordinati da Nicola Righetti che ha decretato la vittoria dell’under 16 vicentino Alessio Citton.

Partita di finale a suggello della kermesse terminata al long tie-break sul punteggio di 11-9. L’ultima gara è stata giocata a sorpresa dal giocatore dello Scaligero Mario Andreotta che prima della finale ha inanellato ben 5 successi. Terzi posti per il mantovano della Canottieri Mincio Ludovico Ariotti e per Mattia Tommasi del Bardolino. In evidenza Eric Dumitru Spiridon under 16 del Ct Vicenza con 3 vittorie assieme all’under 18 del Gam Mattia Zanetti; spunta anche Edoardo Berlucchi under 18 dell’At Verona che totalizza 4 passaggi.

PROSSIMI TORNEI

Dall'1 al 12 marzo a Cerea torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile, coordinato da Simonetta Boscaro.

Dall'1 al 3 marzo al Centro Sportivo San Floriano di San Pietro in Cariano Long Rodeo di quarta categoria maschile e femminile.

Dall'1 al 3 marzo al tennis Raldon di San Giovanni Lupatoto Rodeo maschile e femminile di terza categoria.

Dall'8 al 10 marzo allo Scaligero Rodeo Infermentum maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 6 marzo.

Dall'8 al 17 marzo al Tennis Pineta 2018 tappa dello Junior Next Gen torneo giovanile dai 10 ai 14 anni. Iscrizioni entro le 12 del 3 marzo.

Dal 15 al 17 marzo al Tennis Garda Rodeo maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 13 marzo.

Dal 15 al 30 marzo a Villafranca Trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica per giocatori di terza categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 13 marzo.

Dal 15 al 24 marzo a Bovolone torneo giovanile dai 10 ai 16 anni, draws rosa ed azzurro. Iscrizioni entro le 12 del 13 marzo.