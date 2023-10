Campionato A1 di tennis, buona la prima per la Falconeri At Verona

Buono il debutto per le veronesi della Falconeri nel campionato di A1 femminile. Trasferta vincente per 3-1 sulle giocatrici del Beinasco.

Parte subito bene Angelica Moratelli che in due set regola Federica Di Sarra (6-4, 6-3) in un’ora e mezza di gioco. Dopo oltre due di gioco le piemontesi rimettono l’incontro in pari con la rumena Irina Maria Bara che vince il suo incontro con l’olandese dell'At Verona. Lesley Kerkhove Pattinama soccombe al gioco dell’avversaria (4-6, 7-6, 3-6). Nel frattempo, aveva iniziato il terzo singolare Angelica Raggi per la Falconeri e Giulia Pairone per le torinesi. Poco più di un’ora di gioco (6-3, 6-2) per la ternana Raggi e veronesi avanti per 2-1.

Classica pausa solitamente di durata intorno all’ora per rifocillare le giocatrici e le piemontesi con la caccia al pareggio e le venete alla vittoria. Tutto demandato all’incontro di doppio, svolto brillantemente dalla Moratelli, ma rimasto con l’esito rimasto in bilico per un’ora e mezza. Subito in vantaggio Bara e Pairone con un perentorio 6-1 su Moratelli e Kerkhove e secondo set altalenante acciuffato per i capelli dalle veronesi, vincenti al tie-break. Il terzo set come di consueto viene affidato negli incontri di doppio al long tie-break che ha premiato la fiducia e l’amalgama venutasi a creare durante il gioco da parte della Falconeri che incamera così i primi 3 punti.

La classifica: Falconeri At Verona e Palermo 3 punti; Parioli Roma e Beinasco Torino 0 punto. Prossimo incontro vede subito lo scontro al vertice tra Falconeri e Parioli proprio in casa delle veronesi, e le romane contro le torinesi per una classifica che inevitabilmente inizierà ad allungarsi.

Soddisfazione per la capitana Giulia Meruzzi che con questa vittoria ed il doppio che dà garanzie può guardare avanti con fiducia. Tifosi e supporter sono attesi in Viale Colonnello Galliano per le 10 di domenica 15 ottobre.