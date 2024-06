Il decimo Larix Open di Bovolone è stato vinto da Alessandro Ragazzi ed Elena Covi

Si è conclusa la decima edizione del Larix Open di Bovolone con 106 partecipanti e 4mila euro di premio in denaro. La direzione è stata di Matteo Compri e la supervisione di Nicole Quattrina. Questi i risultati.

Nel maschile, il favorito Alessandro Ragazzi non ha smentito le aspettative arrivando fino in fondo. L’ultimo a resistergli è stato il pavese Leonardo Malgaroli che ha rimediato un doppio 6-3. Terzi posti per Nicola Ghedin e per Riccardo Mascherini del Baldesio. In evidenza il veronese Edoardo Meggiorin del Cerea con tre vittorie e Kilian Dallapiazza del Rungg di Bolzano.

Nel femminile c’è Elena Covi che con un 6-4; 7-6 ha liquidato la favorita Barbara Dessolis. Terze: la sorella della vincitrice, Francesca Covi, e Ludovica Ceolato del Ct Vicenza. Le gemelle Covi sono trevigiane e si allenano alla Venice Academy di Omar Camporese ed Alessandro Arena presso il Green Garden di Mestre.

TORNEI IN CORSO

Al Garda fino al 16 giugno, si gioca un torneo di terza categoria maschile e femminile con 120 partecipanti.

A Dossobuono fino al 9 giugno torneo giovanile Trofeo Automazione Industriale dai 10 ai 16 anni con 159 giovani racchette.

A Caprino Veronese fino al 18 giugno Open Trofeo De Carli Srl con 7mila euro di premio in denaro e 126 giocatori.

Al Tennis Pineta 2018 fino al 16 giugno in corso il Memorial Angela Ferrari, competizione maschile e femminile con premio di 1.450 euro e 97 giocatori a contenderselo.

Al Tc Raldon fino al 18 giugno c’è il torneo di quarta categoria maschile Trofeo F.lli Compri.

A Valeggio sul Mincio fino al 16 giugno Torneo di terza categoria maschile.

A San Giovanni Lupatoto fino al 23 giugno tappa del circuito Kinder Trophy per giovani dai 10 ai 16 anni.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

All'At Verona di Viale Colonnello Galliano, 28esimo Memorial Luca Donini, torneo di seconda categoria maschile e femminile con premio di 3mila euro. Iscrizioni entro le 12 del 10 giugno.

Dal 13 al 23 giugno, quarto Trofeo Bergen al Real Tennis di Castel d’Azzano, competizione maschile e femminile per i giocatori di terza categoria che si iscriveranno entro le 12 dell'11 giugno.

A Villa Bartolomea, dal 13 al 23 giugno, torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le 12 dell'11 giugno.

A Sommacampagna, dal 20 al 30 giugno, torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le 12 del 18 giugno.

A Villafranca, dal 20 giugno al 5 luglio, 48esimo Memorial Bobo Brunetto. Iscrizioni entro le 12 del 18 giugno.

A Lugagnano, dal 26 giugno al 7 luglio, torneo di quarta categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 24 giugno.