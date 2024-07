Team Benetti At Verona si gioca la salvezza in B1 in casa del Guidizzolo

Contro i mantovani del Guidizzolo domani mattina, 7 luglio, i giocatori dell’At Verona si giocano la salvezza in B1 ed in pratica tutta la stagione sportiva 2024. Il pareggio ottenuto in casa per 3-3 non da grossi margini al team di Messora. Con Pozzani sempre a mezzo servizio, punto sicuro di Razborsek, incognita nel singolo per Roveri Sidney sempre sacrificato nel ranking, che comunque gira bene nel doppio assieme a Razborsek e con un Morbioli sempre in crescita, l’ago della bilancia potrebbe essere rappresentato dal giovanissimo Petar Giuseppe Ciangherotti Drpic, che però è in questo periodo sempre impegnato nei campionati di categoria.

«Le possibilità e le variabili sono molteplici - ha dichiarato Messora - Loro conoscono noi ed anche noi conosciamo il loro valore e le loro possibilità. Sarà un match storico, comunque vada. Sicuramente i doppi saranno determinanti, sia nelle partite ordinarie che quello eventuale di spareggio».

In Serie C, invece, nessuno dei team veronesi che avevano raggiunto il tabellone nazionale è riuscito nell’impresa di raggiungere la promozione in Serie B2. Il San Giovanni Lupatoto maschile con i marchigiani del Grottammare sono riusciti a vincere un solo incontro. Lo Sporting Villabella maschile contro i toscani del Bisenzio hanno sfiorato il pareggio dell’andata, perdendo comunque per 4-2, ed hanno alzato bandiera bianca nella gara di ritorno. E nel femminile il Cerea aveva ottenuto un bel pareggio in casa, ma poi hanno perso in trasferta.

Solo una formazione veneta è riuscita ad ottenere la promozione: le tenniste dei Comunali di Vicenza.

TORNEI IN CORSO

A Lugagnano fino a domani torneo di 4a categoria maschile e femminile con 146 giocatori.

A Sommacampagna torneo Rodeo di 3a categoria Trofeo Penta Formazione per giocatori e giocatrici.

A Bovolone fino al 14 luglio torneo di 4a categoria maschile e femminile con 74 players.

Al Garda fino a domani Rodeo di doppio maschile, femminile e misto.

A Castelnuovo del Garda in corso l'ottavo torneo giovanile dai 10 ai 14 anni con 70 ragazzi.

Al Real Tennis di Castel d’Azzano fino al 14 luglio primo Trofeo Lexus di 4a categoria maschile e femminile con 114 giocatori.

A Cerea fino al 16 luglio torneo di 3a singolari e doppi maschile e femminile e misto con 107 presenze.

Allo Scaligero fino al 14 luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni Trofei Autoteam Das Sec e 90 ragazzi.

A Bardolino fino al 24 luglio Open Trofeo Autosilver maschile e femminile con price money di 6mila euro. Sono 121 i giocatori a confronto.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

All’Olimpica di Dossobuono torneo di 4a categoria maschile e femminile Trofeo Laboratorio Odontotecnico Grobberio e Spedo. Iscrizioni entro le 12 del 9 luglio.

A Bussolengo dal 13 al 28 luglio torneo di 3a maschile e femminile Trofeo Pigo. Iscrizioni entro le 12 dell'11 luglio.

A San Giovanni Lupatoto dal 19 al 29 luglio torneo di 3a categoria femminile. Iscrizioni entro le 12 del 17 luglio. Medesima manifestazione in chiave open fino ai 2.1 maschile. Iscrizioni entro le 12 del 17 luglio fino ai 3.5.