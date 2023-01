T-shirt della Giulietta&Romeo Half Marathon manifesto d'amore per Verona

È un inno all’amore la 16esima Giulietta&Romeo Half Marathon, manifestazione organizzata da Verona Marathon per domenica 12 febbraio che dopo due anni torna finalmente nella data tradizionale del weekend di San Valentino. Nella stessa data con inizio alle 11 si svolgerà anche la Avesani Monument Run 10k in versione sia competitiva che non competitiva. Attese al via 8mila persone per un evento tra i più rinomati e importanti d’Italia, nonché la mezza maratona più partecipata del Veneto.

Rinnovata la tradizione che tanto piace ai runner della t-shirt tecnica. T-shirt tecnica nata dalla collaborazione con il nuovo sponsor Craft e che sarà consegnata a tutti i partecipanti, sia iscritti alla mezza maratona che alla gara da 10 chilometri. «Fall in love in Verona, fall in love with Verona» è il motto che descrive appieno lo spirito della Giulietta&Romeo Half Marathon che vuole raccontare l’amore in tutte le sue forme: dalla tradizionale e tragica storia d’amore di Giulietta e Romeo, attraverso la raffigurazione dei due giovani che si baciano affacciati al famoso balcone, all’amore per lo sport, rappresentato dai runner che vanno alla conquista della città scaligera. Sul retro il motto e diversi monumenti simbolo della città, l’Arena, la chiesa di San Zeno. Sfondo blu navy e giochi di colore verde e fuxia fluo per i decori per gli atleti della Giulietta&Romeo Half Marathon, azzurra per i partecipanti della Avesani Monument Run 10k.

Inoltre, capitanati dal presidente Stefano Ghidotti, più volte sulle strade di Verona in veste di atleta, tornano in gara gli amici di Parkinson&Sport. L’associazione è impegnata nella sensibilizzazione ed informazione sul Parkinson. Il gruppo sarà in gara per camminare, con o senza i bastoncini di nordic walking, per le strade di Verona indossando la t-shirt «Non ci fermerai». Lo scopo principale è quello di diffondere la cultura dello sport come strumento per rallentare la progressione della malattia e migliorare il benessere psicofisico dei malati di Parkinson.