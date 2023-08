Tris di medaglie d'oro per Stefano Raimondi ai Mondiali di Nuoto Paralimpico

Dopo le medaglie di Thomas Ceccon a Mondiali di Nuoto di Fukuoka, in Giappone, Verona esulta anche per quelle di Stefano Raimondi ai Mondiali di Nuoto per atleti con disabilità in corso a Manchester, in Inghilterra.

L'atleta scaligero ha calato un tris di medaglie d'oro, vincendo le finali dei 100 rana, dei 200 misti e dei 400 stile libero. Continua dunque la striscia di successi di Raimondi, dopo quelli ottenuti alle Paralimpiadi di Tokyo 2021.

«Triplete dorato a Manchester per il portabandiera azzurro Stefano Raimondi - ha commentato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia - Il venticinquenne di Soave è un vero fenomeno in vasca e viaggia spedito anche in Inghilterra. Questa nazionale sta tenendo alta la bandiera del Veneto. A questi Mondiali Paralimpici, l'Italia sta facendo incetta di metalli preziosi. È prima nel medagliere, con 11 ori e un contributo prezioso sta arrivando dagli atleti veneti: Fantin, Raimondi, Bettella, Palazzo nel nuoto femminile. Ma non dimentichiamo Bortuzzo, al debutto in un grande evento internazionale di nuoto paralimpico. Questi ragazzi e queste ragazze stanno compiendo imprese straordinarie: una grinta e una determinazione che li porterà lontani regalandoci tantissime gioie, non solo in questa competizione mondiale».