Stefano Raimondi di nuovo sul podio a Tokyo, bronzo nei 100 stile libero S10

Seconda medaglia per il veronese Stefano Raimondi alle Paralimpiadi di Tokyo. Il nuotatore 23enne originario di Zimella aveva già «stampato il suo nome nella piccola grande storia dello sport», per usare le parole del presidente della Regione Luca Zaia, vincendo una medaglia d'oro nei 100 metri rana categoria SB9. Oggi, 28 agosto, Raimondi è salito ancora sul podio arrivando terzo nella finale dei 100 stile libero S10. Una medaglia di bronzo per lui e per l'Italia, il cui medagliere si arricchisce salendo a quota 16 tra ori, argenti e bronzi vinti finora.

«Non ho parole per esprimere a nome di tutti i veneti l'entusiasmo di fronte a questi risultati che premiano sì un risultato sportivo, ma sono anche la sintesi dell'impegno di chi non si arrende ed è un modello di vita oltre che di agonismo - ha commentato Zaia - Ringrazio Stefano per questi momenti indimenticabili che ci sta donando e per portare tanto in alto i valori sportivi della nostra regione. Era un vincente, sul podio nel nuoto fin da giovanissimo, talento autentico con una grande carriera davanti a sé, finché un incidente in moto non ha cambiato i suoi sogni in incubi. Grazie alla spinta e al sostegno dei suoi genitori si riprende dallo shock emotivo e affronta nuovamente la piscina. La carriera che si credeva interrotta riprende: torna alle gare più forte di prima, abbatte i propri record, cambia la tecnica di nuotata per sopperire alla debolezza delle gambe e torna ancora a mietere allori. I successi di questi giorni confermano nella sua persona un vero esempio di campione nello sport e nella vita».

Nel palmares del veronese Stefano Raimondi ci sono vittorie ai campionati giovanili, ai Giochi del Mediterraneo, 8 medaglie ai Mondiali di Londra 2019, delle quali 3 d'oro, con un record del mondo e 6 record italiani e ancora 2 ori e 6 argenti conquistati ai Campionati Europei.