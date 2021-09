Un oro, un bronzo e tre argenti, è pokerissimo per Raimondi alle Paralimpiadi

Stefano Raimondi continua a pescare medaglie dalle vasche di Tokyo. Oggi, 2 settembre, il nuotatore veronese si è aggiudicato il suo terzo argento, con il secondo posto nei 100 metri dorso categoria S10. Nello stile rana, Raimondi si era aggiudicato quello che al momento è il suo unico oro in questa Paralimpiade, poi è arrivato il bronzo nei 100 metri stile libero e i due argenti nella staffetta e nella farfalla. L'amarezza per il quarto porto di ieri nei 400 stile libero è stata subito cancellata dall'atleta di Zimella che oggi è sceso in vasca per i 100 dorso, vincendo la sua batteria e chiudendo la finale dietro al nuovo primatista mondiale Krypak e davanti al francese Marais.

E per la quinta volta, il presidente del Veneto Luca Zaia si è complimentato con Stefano Raimondi, sottolineando la sua giovane età. «Raimondi è del 1998 e ha ancora davanti una carriera che gli auguro lunga e ricca di successi - ha detto Zaia - Ha già raggiunto i vertici di un'olimpiade, ma con ragazzi di questo stampo, indisponibili ad arrendersi alle vicissitudini della vita, nessun traguardo è precluso. Bravo Stefano. I giovani veneti guardino a te e ai tuoi compagni e compagne come un esempio totale di determinazione e gioia di vivere, da mettere in pratica in ogni aspetto della vita quotidiana».