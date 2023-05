Squadre veronesi protagoniste alle finals veterani di Jesolo, soddisfazione di Bagliardini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Squadre veronesi protagoniste con 3 titoli. Soddisfazione per il delegato Fitp Roberto Bagliardini che traccia già in bilancio stagionale nonostante la stagione estiva sia “appena” iniziata. Le finali dei veterani sono il frutto di un campionato iniziato a fine inverno, molto sentito dalle squadre veronesi, perché trasuda di tradizione. Non è un caso che Verona abbia un buon numero ed altrettanta qualità, perché frutto di un percorso e di un lavoro certosino delle società che lavorano su tutti i fronti. Dai giovani con tecnici qualificati, agli agonisti adulti con 13 squadre nel massimo campionato regionale, ed ora con il 50% dei titoli tra i veterani. L’over 60 addirittura finale tutta veronese. L’esperienza e le buone capacità tennistiche anche in campo dirigenziale, non è un fattore secondario, anzi. Consente di poter trasmettere, passione e contare sul tessuto del volontariato che è il traino delle società sportive. Un movimento che scoppia di salute, quindi dove iniziano a scarseggiare, viste le continue manifestazioni agonistiche, gli arbitri. Mancano degli ufficiali di gara, aggiunge Gianluca Benato, responsabile regionale degli arbitri, dove poter essere impiegati anche nell’emergente Padel. Sono disponibile a formarne parecchi, perché vista l’enorme domanda, l’impiego sarà quasi immediato. Dodici le squadre intervenute per giocare le finali presso il Republic di Jesolo, ma solo sei gli scudetti assegnati al termine della due giorni. Ecco gli esiti: Lady 45: 1.Commodore Academy, 2. Ct Bussolengo; Lady 50: 1.Brenta Sport, 2. Union Creazzo. Per il maschile: Over 45: 1. Tc Volpago, 2. Tc Noventa Vicentina; Over 50: 1. Tc Ca’ del Moro; 2. Ct Scaligero. Over 55: 1. At Verona; 2. Tc Ca’ del Moro ; Over 60: 1.Polisportiva Caselle (Vr); 2. At Verona; Over 65: 1.Ct Bussolengo (Vr); 2. Tc Pederobba (Tv) Presenti alla kermesse i consiglieri Fitp Veneto Enrico Zen (Vi), Marta Gardin (Pd) e Moria Baratto (Padel), i delegati Deri De Stefani e Roberto Bagliardini. Infine lo staff arbitrale capitanato dal Fur Gianluca Benato che ha chiamato Renzo Melegatti, Davide Corredig, Marco Panin, Matteo Gagliardo, Pierangelo Visentin, Massimo Giammona, Pierapolo e Francesco Raviele. E’ intervenuto anche il presidente del C.C.U.G. Massimo Dambruoso. Domenica 21 le due squadre veronesi di serie B entrambe in trasferta. Team Benetti At Verona maschile a Vicenza contro il Palladio ‘98, mentre la femminile dello Scaligero in Sardegna contro Torres tennis “è ambiente”.

TORNEI IN CORSO - Iniziato a Bovolone il 9° trofeo Larix Open maschile e femminile con 4.000€ di montepremi. Sono 95 i giocatori in lizza che daranno spettacolo fino al 28/5. Coordinano la kermesse Adriano Bissoli e Nicola Spaviero.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - Dal 26/5 fino al 04 Giugno a Sommacampagna per giovani dai 10 ai 16 anni competizione a loro riservata facente parte del circuito Young Boys. Roberto Bergamo e Mauro Ceriello accetteranno le iscrizioni fino alle ore 12 del 24/5. Dal 2 al 11 Giugno Trofeo Pellini all’At Pineta di Via Camuzzoni. Competizione maschile e femminile per giocatori fino alla 3^ categoria. Montepremi da 1.500€ ed iscrizioni fino alle ore 12 del 31/5. All’Olimpica di Dossobuono dal 3 al 18 Giugno 1° trofeo Centro Dentistico Don Bosco maschile e femminile di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 01/6. A Villa Bartolomea dal 9 al 20 Giugno torneo di 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Giugno. Al Tennis Raldon dal 9 al 18/6 torneo di 4^ maschile Trofeo F.lli Compri. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Giugno. A Illasi torneo di 3^ maschile dal 10 al 21 Giugno iscrizioni fino alle ore 12 del 08 Giugno. Tappa veronese del Kinder Trophy a San Giovanni Lupatoto prima il Mini dai 9 ai 12 anni tra le date 10 e 18 Giugno, con iscrizioni entro le ore 12 del 08 Giugno. Categoria Junior 13-16 anni dal 17 al 25 con iscrizioni entro le ore 12 del 15 Giugno.