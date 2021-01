DIRETTA: Spezia - Hellas Verona 0-0 | I gialloblu ripartono dalla Liguria

PRIMO TEMPO - I gialloblu partono con buona intensità. Lo Spezia cerca di guadagnare campo dopo i primissimi minuti. Al 10' Nzola approfitta del passaggio corto di Dawidowicz per superare in velocità Magnani e presentarsi davanti a Silvestri, ma la sua conclusione trova solo l'esterno della rete. La pressione scaligera complica il fraseggio dei liguri e ora la formazione di Juric cerca le giuste combinazioni in avanti. Altro offside di Kalinic al 16', che cerca di sorprendere la difesa spezzina. La difesa di casa al 19' respinge il tiro di Dawidowicz partito da dentro l'area, sugli sviluppi si una punizione dalla trequarti. Successivamente non esce di molto il colpo di testa di Kalinic. Al 21' Provedel esce con i piedi per anticipare Tameze. Dopo qualche minuto l'undici di Italiano si riporta in avanti. Al 24' l'azione partita dalla sinistra del Verona vede Barak mettere Kalinic davanti alla porta, ma l'uscita di Provedel è perfetta. Lo stesso Provedel subito dopo chiude anche su Zaccagni lanciato da Faraoni, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Agudelo al 29' penetra in area, ma il suo destro è sbilenco. Kalinic in rete al 40', ma è ancora in fuorigioco.

SECONDO TEMPO - Gli ospiti ripartono con l'idea di prendere in mano la partita.

SPEZIA-HELLAS VERONA 0-0

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumè, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi.

A DISPOSIZIONE: Krapikas, Rafael, Ramos, Farias, Ferrer, Maggiore, Deiola, Ismajli, Piccoli. ALLENATORE: Vincenzo Italiano.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Baràk, Zaccagni; Kalinić.

A DISPOSIZIONE: Berardi, Pandur, Lovato, Salcedo, Udogie, Ilić, Çetin, Ceccherini, Rüegg, Günter, Danzi, Colley. ALLENATORE: Ivan Jurić.

ARBITRO: Luca Pairetto di Nichelino.

AMMONITI: Chabot, Estevez