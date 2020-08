Spezia - Chievo Verona, le probabili formazioni | Anche Giaccherini torna tra i convocati

Grande appuntamento questa sera alle ore 21 in quel del "Picco", dove i ragazzi di mister Alfredo Aglietti affronteranno lo Spezia per la gara di ritorno della semifinale dei playoff di serie b. La vittoria secca per 2 a 0 ottenuta al Bentegodi, se da un lato rassicura i clivensi, dall'altro potrebbe nascondere diverse insidie. Entrare in campo convinti di poter contare proprio su quel vantaggio acquisito, infatti, sarebbe forse il peggiore errore che la formazione veronese potrebbe commettere. Ma questo, tanto Aglietti quanto gli stessi giocatori del Chievo, lo hanno tutti sin da subito ribadito nelle dichiarazioni dopo la bella ultima vittoria al Bentegodi.

Stasera sarà dunque partita vera, anzi verissima, con lo Spezia che proverà il tutto per tutto e, proprio come all'andata, decisivi potrebbero essere i primi minuti, quando per il Chievo sarà fondamentale resistere ai preventivabili attacchi forsennati da parte degli avversari. Tra i convocati ufficiali ci sarà anche Emanuele Giaccherini, al rientro dopo lo stop, ma sarà difficile vederlo in campo dall'inizio. Servirà ugualmente la sua presenza a fianco dei compagni, anche dovesse essere solo in panchina, nel corso di una gara che si preannuncia molo delicata proprio anche sotto il profilo psicologico.

In caso di passaggio del turno, per il Chievo si prospetterebbe una finale playoff, anche in questo caso divisa in andata e ritorno, da giocare contro la vincente tra le altre due semifinaliste, vale a dire il Pordenone e il Frosinone. Insomma, il cammino per la serie a è ancora molto lungo e ricco di possibil imprevisti, nel frattempo occorre senz'altro fissarre l'attenzione sulla sfida di questa sera contro lo Spezia.

Le probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Di Gaudio.

Allenatore: Italiano.

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti; Garritano, Obi, Segre; Vignato, Djordjevic, Ceter.

Allenatore: Aglietti.

ARBITRO: Eugenio Abbattista di Molfetta