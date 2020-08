Spezia - Chievo Verona 0-0 | Vietato sbagliare: Aglietti conferma gli 11 dell'andata

In campo alle 21 al Picco si affrontano Spezia e Chievo Verona per la partita di ritorno della semifinale playoff, all'andata finì 2 a 0 per i ragazzi di mister Aglietti.

La diretta della partita

Primo tempo

1° ...

Le forrmazioni ufficiali

SPEZIA: Scuffet, Ferrer, Vitale, Terzi, Erlic, Bartolomei, Ricci, Maggiore, Gyasi, Nzola, Galabinov.

A disposizione: Krapikas, Desjardinis, Vignali, Ramos, Acampora, Mora, Di Gaudio, Ricci, Gudjohnsen, Bastoni, Ragusa, Mastinu.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

CHIEVO VERONA: Semper, Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Esposito; Ceter, Vignato, Djordjevic.

A disposizione: Nardi, Vaisanen, Cavar, Cotali, Pavlev, Di Noia, Zuelli, Karamoko, Garritano, Morsay, Ongenda, Grubac.

Allenatore: Alfredo Aglietti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

ARBITRO: Sig. Eugenio Abbattista di Molfetta.