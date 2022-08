Serie A2 femminile, l'Alpobasket completa il roster: ingaggiata Federica Fiorentini

L’Alpo Basket completa il roster con l’inserimento di Federica Fiorentini, ala del 2003 che giocherà pure con la serie C biancoblu.

La nuova atleta del roster proviene dalla serie B di Npc Rieti, società nella quale Federica ha fatto tutta la trafila a partire dal minibasket, vincendo il campionato Regionale Under 18 nella stagione 2017/2018, per poi passare alla Serie C nel 2019/2020.

Negli ultimi due anni ha avuto l’opportunità di affermarsi in un campionato come la Serie B sempre con la Npc Women dove ha ricoperto sia il ruolo di guardia che di ala piccola.