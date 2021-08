Sconfitta e applausi nella prima di campionato al Bentegodi per Di Francceso: «Non meritavamo di perdere»

Esordio amaro in serie A per il nuovo Hellas Verona targato Eusebio Di Francesco, reduce da una sconfitta per 3 a 2 contro il Sassuolo in una gara comunque ben giocata dai gialloblu, un po' sfortunati e forse pure penalizzati da un arbitraggio non esattamente impeccabile. Lo stesso tecnico dell'Hellas, commentando a fine partita l'episodio dell'espulsione di Veloso, ha spiegato: «C’è stato un episodio controverso poco prima, con l’entrata con piede a martello di Djuricic che poi in un secondo momento è stato colpito secondo me accidentalmente da Veloso».

Resta comunque la buona prova disputata dai gialloblu che, tuttavia, non hanno raccolto punti ed è su questo che il tecnico dell'Hellas concentra la sua attenzione in vista del futuro, nonostante la gratificazione degli applausi del pubblico al termine dei 90 minuti: «È stato bello e li ringrazio. - ha dichiarato Di Francesco - Ma rimane per noi una magra consolazione, seppur significativa e gratificante, perché volevamo fare punti. Serve crederci di più quando attacchiamo la porta, perché creaiamo tante situazioni pericolose. Possiamo e dobbiamo migliorare in fase di finalizzazione: dobbiamo essere più concreti».

Di Francesco ha riconosciuto i meriti del Sassuolo, spiegando che gli ospiti sono «una squadra che ha grande palleggio, grande qualità», ma ha voluto anche sottolineare la prestazione della sua formazione: «C’è da fare i complimenti ai miei ragazzi per il cuore che ci hanno messo, per come hanno interpretato questa partita nonostante l’inferiorità numerica, per come hanno interpretato tutti i 95 minuti, mettendoci quantità ma anche qualità». La conclusione amara da trarre appare allora scontata: «Non avremmo meritato di perdere».

Ora lo sguardo del nuovo tecnico gialloblu è però già proiettato alla prossima partita di campionato che si terrà venerdì 27 agosto alle ore 20.45, ancora una volta al Bentegodi dinanzi al pubblico di casa. Sfida sulla carta proibitiva, contro l'Inter neocampione d'Italia e che, giusto ieri, ha appena rifilato un secco 4 a 0 al Genoa. Ma Di Francesco rispetta tutti senza temere nessuno, pertanto l'invito è quello di ripartire «dai primi 35 mnuti» della gara contro il Sassuolo dove «siamo stati bravi dal punto di vista del gioco, dell’aggressività, ma anche della spirito e della mentalità». Quella con l'Inter sarà una gara difficile, ma «dobbiamo essere pronti, lo spirito è giusto, e si è visto anche oggi. Non dovrà mai mancare», ha concluso Di Francesco.