Torino - Hellas Verona: accesso allo stadio vietato per i tifosi gialloblu. Biglietti annullati, ecco come ottenere il rimborso

«A seguito della determinazione dell’ONMS n. 50/2022 del 28/12/2022 e le decisioni del CASMS (Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive, ndr) riunitosi in data 29 dicembre 2022, il Torino FC comunica che tutti i biglietti del Settore Ospiti dello Stadio Olimpico Grande Torino per il match Torino-Hellas Verona, acquistati entro il 29 dicembre 2022, saranno annullati». È quanto si legge in una nota ufficiale del club granata in vista della partita di campionato contro l'Hellas Verona che è in programma mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 14.30.

Nella medesima nota viene poi spiegato che «i possessori dei suddetti biglietti non potranno quindi accedere allo stadio e riceveranno il rimborso del biglietto». Le specifiche modalità per ottenere il rimborso sono illustrate sul sito del club granata e sono le seguenti:

«Tutti coloro che hanno effettuato l’acquisto online sul sito Vivaticket riceveranno in automatico il rimborso del biglietto con storno sulla carta di credito utilizzata».

«Tutti coloro che hanno effettuato l’acquisto nei Punti Vendita dovranno richiedere il rimborso indicando il proprio IBAN e seguendo la procedura dal seguente link: https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi a partire dal 31/12/2022 fino al giorno 9/01/2023 compreso».

Nel frattempo si è levata anche la protesta da parte della società scaligera per un provvedimento che non è stato ritenuto opportuno: «Hellas Verona FC - si legge in una nota ufficiale del club - esprime profondo rammarico per la decisione assunta oggi dal CASMS (Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive) che impedisce ai nostri tifosi residenti a Verona e provincia di seguire e sostenere la squadra, in occasione della trasferta di Torino per la gara in programma mercoledì 4 gennaio alle 14.30 allo stadio Olimpico. Un provvedimento ingiusto e ingiustificato, - conclude la nota dell'Hellas Verona - che vede il Club privato dell’apporto dei suoi sostenitori in una sfida importante alla ripresa del campionato».