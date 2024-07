Allo Scaligero Sec concluso il Trofeo giovanile Autoteam e Das con 90 giovani

Allo Scaligero Sec concluso il torneo giovanile con i Trofei Autoteam e Das. Erano 90 i giocatori interessati a questa competizione diretta da Nicolò Rosignoli e con la supervisione di Matteo Bussola.

Nell’under 10 maschile finale tutta At Verona con Bartolomeo Motz e Lucas Messora. Nell’under 12 con ben 32 contendenti davanti a tutti ci è arrivato Alexander Lattisi del Rovereto che in due set combattuti ha messo dietro di sé Gregorio Buffatti veronese del Pineta 2018. Terzi posti per Simone Facchini del Gam di Valpolicella e Tommaso Fasoli del San Giovanni Lupatoto. Nell’under 14 Marco Zordan del Villabella è riuscito a mettere in seconda posizione il favorito del seeding Cristiano Margotto che però è un under 12 ovvero di due anni più giovane dei suoi competitori. L’under 16 è stato appannaggio del mantovano Michele Bonfietti che in due set ha consegnato l’argento ad Alberto Corsini del Sanguinetto.

Nel femminile per le under 10 la giocatrice di casa Jole Residori con Clara Farcas del Villafranca. Nell’under 12 l’home player Sveva Dattoli con la mantovana Giorgia Antal Iakab. Nell’under 14 Giulia Della Valle del Noventa Vicentina con Emma Devoto del San Giovanni Lupatoto.

TORNEI IN CORSO

Fino al 21 luglio all’Olimpica di Dossobuono torneo di 4a categoria maschile e femminile Trofeo Laboratorio Odontotecnico Grobberio e Spedo. Sono 135 i giocatori in lizza.

A Bardolino fino al 24 luglio Open Trofeo Autosilver maschile e femminile con price money di 6mila euro. Attualmente sono 138 i giocatori a confronto.

A Bussolengo fino al 28 luglio torneo di 3a maschile e femminile Trofeo Pigo con 157 partecipanti.

A San Giovanni Lupatoto dal 19 al 29 Luglio torneo di 3a categoria femminile.

Al Garda Tennis dal 19 luglio al 4 agosto torneo di 4a maschile e femminile con 79 players.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

A Sanguinetto dal 26 luglio al 4 agosto torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le 12 del 24 luglio.

Allo Scaligero Sec dal 29 luglio all'11 agosto Trofeo Autoteam 9 e Das per giocatori e giocatrici fino alla classifica 2.3. Per i quarta fino ai 3.5 iscrizioni aperte fino alle 12 del 27 luglio.

A Castelnuovo del Garda dal 3 al 18 agosto Open maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 dell'1 agosto fino ai 3.5.