Allo Scaligero nello scorso weekend rodeo dei record con 68 players vince Caruso

Torneo dei record quello andato in scena nello scorso lungo weekend nei campi di Via Cristoforo Colombo a Verona. Andrea Bonomini ed Antonio Donato Boccardi hanno coordinato 68 giocatori in una intensissima tre giorni. L’hanno spuntata Federico Caruso e Castiglione ed Emanuele Castiglioni entrambi giocatori di casa che hanno fatto la festa a tutti gli ospiti. Tra i due nell’incontro di finale ha prevalso con un doppio 4/1 Caruso. Terzi posti per Nicola Faccioli del Villafranca e per l’under 18 dell’Arzignano Edoardo Sartori. Da Sabato 18 stessa manifestazione speculare al femminile, ma non con gli stessi numeri da record ottenuti in chiave maschile. Saranno 24 le giocatrici a contendersi la kermesse con formula rodeo. Favorite la giocatrice di casa Carlotta Bonomini e Bianca Maria Zanfir dell’At Verona. Al Garda dal 10 al 25 Marzo torneo di 3^ maschile e femminile. Sono 71 i giocatori in lizza agli ordini di Roberto Cossa. Fino al 26 Marzo all’Olimpica Dossobuono di Villafranca , tappa di 4^ categoria delle Pre-qualificazioni degli internazionali d’Italia. Oltre a promuovere la possibilità di entrare nel draw regionale, è in palio anche il virtuale titolo di campione provinciale. Gare di singolo e doppio maschile e femminile. Sono 217 i tennisti in lizza agli ordini Arianna Tonoli e Morgan Carli. A Villafranca dal 17 Marzo al 02 Aprile Trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica di terza categoria maschile e femminile. Dirige Francesco Zamboni con la supervisione di Alessandro Sganzerla e... 170 giocatori. A Bovolone dal 17 al 26 Marzo torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Allo Sporting Club di Verona in Via Corsini il 25 e 26 Rodeo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Sergio Pigozzo. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 Marzo. All’At Verona in Viale Col Galliano dal 6 al 18 Aprile la fase regionale dell’Ibi maschile, pre qualificazioni agli internazionali di Roma. Tappa importante che fa convergere tutti i campioni provinciali con i titoli maschili di singolo e doppio, ma in più è un open nazionale. Ci potranno partecipare i migliori players italiani che ruotano intorno alle classifiche mondiali con un ranking dai 350/400 e di classifica 2.1-2.2. Oltre alla caccia di una possibilità di entrare nei tabelloni delle “quali” c’è un ricco montepremi che supera i 10.000€. All’At Pineta dal 6 al 16 Aprile dai 10 ai 14 anni tappa del Next Gen. Iscrizioni entro le ore 12 del 1 Aprile.