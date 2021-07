Paga l'iscrizione in leggero ritardo, Scaligera Basket penalizzata di 3 punti

Non c'è solo il Chievo Verona ad avere problemi di iscrizione al prossimo campionato. Anche un altro club veronese non ha eseguito la procedura di iscrizione in modo conforme ma, a differenza del Chievo, non rischia l'esclusione dal torneo. È la Scaligera Basket che ieri, 15 luglio, ha comunicato che «a seguito di un disservizio in sede di espletamento della procedura di iscrizione» la Federazione italiana pallacanestro (Fip) le ha inflitto tre punti di penalizzazione «da scontare nel prossimo campionato» e la perdita del diritto ai rinnovi d'autorità.

La Scaligera si è scusata con tifosi e sponsor ed ha voluto rassicurare tutti sull'«assoluta buona fede» e sulla «massima correttezza e trasparenza» con cui il club opera.

«Compito della società sarà quindi di perseguire con determinazione gli obiettivi da tempo prefissati, prendendo atto della sanzione comminata e riservandosi al contempo ulteriori valutazioni ed azioni necessarie a tutelare i propri interessi - conclude la nota del società gialloblù - Sanzione che, preme precisare, deriva unicamente dall'accredito con meno di 12 ore di ritardo sul termine di pagamento della prima rata di iscrizione al campionato per l’importo di 13.300 euro comminata a seguito di un procedimento privo di contraddittorio che ha evidenziato l'inadeguatezza tra il fatto commesso e la pena inflitta (equiparando il pur minimo ritardo al mancato o al parziale pagamento) e comportando il venir meno del principio della proporzionalità della pena».

In sostanza, per aver pagato con leggero ritardo la prima parte della tassa d'iscrizione al campionato, la Scaligera comincerà il prossimo campionato da -3 in classifica.