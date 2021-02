Salernitana - Chievo Verona, le probabili formazioni | Aglietti: «Pronti alla battaglia»

Sfida ad alta quota per i gialloblu impegnati in trasferta allo Stadio Arechi di Salerno

Dopo la bella vittoria casalinga contro il Pescara, il Chievo Verona torna in campo sabato pomeriggio alle 14 per una sfida delicata dal sapore play off contro la Salernitana. Il match si terrà allo Stadio Arechi sotto la direzione di gara dell'arbitro Simone Sozza della sezione arbitrale di Seregno.

Il tecnico clivense Alfredo Aglietti, durante la conferenza stampa di oggi, ha dichiarato: «Stiamo bene e siamo in nfiducia, c’è entusiasmo e voglia di giocare questa partita. Sarà uno scontro importante, arriviamo con tutti disponibili, tranne Gigliotti e Colley». Sugli avversari mister Aglietti ha spiegato: «Loro sono una squadra molto fisica, ma anche di qualità con giocatori come Tutino, Kiyine, Di Tacchio. I giocatori sono forti e la loro caratteristica principale è quella di verticalizzare il prima possibile su Djuric o sfruttado la velocità di Gondo, per poi sviluppare il gioco».

Aglietti ha quindi spronato i suoi ragazzi in vista di un match che si preannuncia molto insidioso: «Dovremo farci trovare pronti alla battaglia, lottando su tutti i palloni, compresa la palla "sporca". Se saremo in grado di andare a pari con la loro cattiveria, e non è cosa semplice perché abbiamo caratteristiche comunque un po' diverse, sono convinto che riusciremo a metterli in difficoltà grazie al nostro modo di giocare».

Di partita "difficile" ha parlato anche il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori: «Il Chievo è una squadra in grande forma e con un organico importante, - ha detto Castori - dovremo fare del nostro meglio per portare a casa un risultato positivo. Domani giocherà chi sta meglio dal punto di vista atletico». L'allenatore della Salernitana ha poi aggiunto: «La classifica contribuisce a creare motivazione, noi cercheremo di fare il massimo fino al termine del campionato. La squadra oggi sta bene dal punto di vista atletico e sono certo che quando tutti saranno giunti alla stessa condizione andremo ancora più forti».

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdam Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Anderson, Jaroszynski; Tutino, Djuric.

Allenatore: Castori.

CHIEVO VERONA (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Ciciretti, Palmiero, Obi, Garritano; Margiotta, De Luca..

Allenatore: Aglietti.