Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K, il percorso tra l'Adige e il centro

Il mito di Romeo e Giulietta accompagnerà anche il prossimo 11 febbraio gli 8mila runner impegnati nella Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21 K, nella Relay e nella Family Run. L'evento, organizzato da Veronamarathon, vanta il Gold Label Fidal ed è la seconda mezza maratona italiana per numero di partecipanti.

Ma la mezza maratona non sarà l'unica competizione disponibile. Chi volesse raddoppiare le emozioni e dividere la fatica potrà partecipare alla Relay, la formula a staffetta della Romeo&Giulietta Run Half Marathon. E per tutti, senza necessità di tesseramento societario e di certificato medico agonistico, ci sarà la Family Run, una corsa o camminata non competitiva da condividere con amici e famiglia, alla scoperta degli scorci più belli di Verona.

Le manifestazioni competitive avranno la partenza, come di consueto, dal Bentegodi, per poi dirigersi verso Borgo Milano e procedere verso la Diga del Chievo da cui dirigersi a Parona. Da qui scorreranno veloci i chilometri di Lungadige Attiraglio e Cangrande, tutti senza curve e in leggera discesa, prima di transitare lungo Castelvecchio, Ponte della Vittoria, il centro storico con Piazza delle Erbe e la sua Torre dei Lamberti, Ponte Navi per andare fino a Porta Vescovo da dove inizierà il ritorno in centro. Il traguardo è posto in Piazza Bra.

Gli iscritti alla Family Run partiranno invece da Piazza Bra, sede anche del traguardo, dopo aver coperto una distanza di circa 9 chilometri.

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 7 febbraio 2024. Non si effettuano iscrizioni nella giornata di gara, domenica 11 febbraio 2024. Fino al 20 gennaio 2024 è possibile iscriversi alla promo combinata (59 euro) con la Napoli City Half Marathon del 25 febbraio 2024. Fino al 26 gennaio 2024 è possibile iscriversi alla promo combinata (45 euro) con la Barletta Half Marathon del 4 febbraio 2024. Fino all’8 febbraio è possibile iscriversi alla promo combinata (109 euro) con la Run Rome The Marathon del 17 marzo 2024.